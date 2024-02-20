21 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün sessizliğin ve dinginliğin tadını çıkarmak isteyebilirsin. Zira yoğun bir dönem geçirdiysen ve aldığın sorumluluklar seni yormuşsa, kendine zaman ayırmak önemlidir. Senin için bol koşturmacalı günler geride kalmışken haftanın ortası da olsa küçük bir kaçamak yapmaya ne dersin? Birkaç saatlik mola ile kendine bakmak ve dinlenmek sana iyi gelebilir.

Belki bir arkadaşınla kahve içmek veya flört ettiğin kişiyle buluşarak romantik bir öğle yemeği yemek keyifli bir fırsat olabilir. Bu zamanı iş ya da sorumluluklar değil zihnen dinlenerek değerlendirmek, içsel dengeni sağlayabilir. Şimdi yeniden enerjini toplayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...