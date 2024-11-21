21 Kasım' da Borsa İstanbul’da Madencilik Sektörü Yıldızlaştı, Döviz Sakin, Altın ve Petrol Hareketli!
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21 Kasım' da Borsa İstanbul’da Madencilik Sektörü Yıldızlaştı, Döviz Sakin, Altın ve Petrol Hareketli!
Yeni bir gün, yeni fırsatlar! 🎯 21 Kasım Perşembe sabahında piyasalar, hem yurtiçi hem de global gelişmelerle şekillenmeye başladı. Borsa İstanbul güne yükselişle başlarken, döviz kurları TCMB’nin faiz kararının ardından yatay bir seyir izliyor. Altın fiyatlarında ise hareketlilik sürüyor, petrol fiyatları da yönünü yukarı çevirmiş durumda. Eğer günün öne çıkan ekonomik verilerini ve piyasa hareketlerini merak ediyorsanız, bugünkü piyasa özeti tam size göre!
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Borsa İstanbul güne pozitif başladı!
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Sektör bazında incelendiğinde ise bankacılık ve holding endeksleri dikkat çekiyor.
Tüm sektörlerde pozitif bir hava esiyor olsa da, güne damgasını vuran sektör açık ara madencilik oldu.
Döviz kurlarında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz kararı sonrasında fazla bir hareketlilik görülmüyor.
Dolar/TL şu sıralar 34,4893 seviyesinde.
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