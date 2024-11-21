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21 Kasım' da Borsa İstanbul’da Madencilik Sektörü Yıldızlaştı, Döviz Sakin, Altın ve Petrol Hareketli!

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etiket 21 Kasım' da Borsa İstanbul’da Madencilik Sektörü Yıldızlaştı, Döviz Sakin, Altın ve Petrol Hareketli!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 18:04

Yeni bir gün, yeni fırsatlar! 🎯 21 Kasım Perşembe sabahında piyasalar, hem yurtiçi hem de global gelişmelerle şekillenmeye başladı. Borsa İstanbul güne yükselişle başlarken, döviz kurları TCMB’nin faiz kararının ardından yatay bir seyir izliyor. Altın fiyatlarında ise hareketlilik sürüyor, petrol fiyatları da yönünü yukarı çevirmiş durumda. Eğer günün öne çıkan ekonomik verilerini ve piyasa hareketlerini merak ediyorsanız, bugünkü piyasa özeti tam size göre!

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Borsa İstanbul güne pozitif başladı!

Borsa İstanbul güne pozitif başladı!

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,53 oranında değer kazanarak tam 48,02 puanlık bir artışla 9.079,84 puana yükseldi. Bu toparlanma, dün yaşanan yüzde 2,18’lik kaybın ardından yatırımcılara bir nebze olsun moral verdi.

Sektör bazında incelendiğinde ise bankacılık ve holding endeksleri dikkat çekiyor.

Sektör bazında incelendiğinde ise bankacılık ve holding endeksleri dikkat çekiyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi ise yüzde 0,47 oranında değer kazandı.

Tüm sektörlerde pozitif bir hava esiyor olsa da, güne damgasını vuran sektör açık ara madencilik oldu.

Tüm sektörlerde pozitif bir hava esiyor olsa da, güne damgasını vuran sektör açık ara madencilik oldu.

Yüzde 3,62’lik değer artışıyla, madencilik sektörü yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı.

Döviz kurlarında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz kararı sonrasında fazla bir hareketlilik görülmüyor.

Döviz kurlarında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz kararı sonrasında fazla bir hareketlilik görülmüyor.

TCMB, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarak, bu oranı üst üste sekizinci ayda da değiştirmedi. Faiz kararının ardından piyasalar yatay bir seyir izlerken, dolar ve euroda gözle görülür bir değişiklik yaşanmadı.

Dolar/TL şu sıralar 34,4893 seviyesinde.

Dolar/TL şu sıralar 34,4893 seviyesinde.

Euro/TL ise 36,4136 seviyesinden işlem görüyor.

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Altın piyasası, güne yine dikkat çeken fiyatlarla başladı ve gün içinde dalgalı bir seyir izliyor.

Altın piyasası, güne yine dikkat çeken fiyatlarla başladı ve gün içinde dalgalı bir seyir izliyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın, sabah saatlerinde 2.649 dolardan işlem görürken, gün içinde en düşük 2.648 dolar, en yüksek ise 2.660 dolar seviyelerini test etti. Şu sıralarda ons altın 2.657 dolardan alıcı buluyor.

Yurt içinde ise gram altın güne 2.935 TL seviyesinden başladı.

Yurt içinde ise gram altın güne 2.935 TL seviyesinden başladı.

Gün içinde en düşük 2.932 TL, en yüksek ise 2.949 TL seviyelerine ulaşıldı. Şu an gram altın 2.947 TL’den işlem görüyor.

Kapalıçarşı’da altın fiyatları da oldukça hareketli:

  • Gram altın: Alış 3.080 TL, satış 3.123 TL

  • Cumhuriyet altını: Alış 20.437 TL, satış 20.746 TL

Enerji piyasalarında da hareketli bir gün yaşanıyor.

Enerji piyasalarında da hareketli bir gün yaşanıyor.

Brent petrol, güne yüzde 1,90 oranında değer kazanarak başladı ve şu anda 74,19 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
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