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21 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
20.12.2024 - 19:01

Yeni hedefler başarının anahtarı olacak! Peki 21 Aralık Cumartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Aralık Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün pek çok hırsından arınacaksın. Uzun vadeli planlarından ve bazı kariyer hedeflerinden bile vazgeçeceksin. Adeta kendi kabuğuna çekilecek, yalnızlaştığını hissedeceksin. Belki de kendi düzenini kurmak için bu sıfırlanmaya ihtiyacın vardır, ne dersin? 

Özellikle de Güneş'in Oğlak burcunda konumlanmasıyla birlikte ortaya çıkan güçlü astrolojik etki seni sarabilir. Böylece yeterince istemediğin, seni mutsuz eden kişilerden, işlerden ve duygulardan uzaklaşabilirsin. Yani aslında bu bir vazgeçiş değil de yeni hedefler belirleyerek eskisinden daha güçlü olmak için kıymetli bir fırsat gibi görünüyor. Tam da bu noktada kariyer hedeflerini dikkatli belirlemeni tavsiye ederiz. Zira istediğine düşündüğünden çok daha kısa bir sürede ulaşacaksın. Bu yüzden zirveyi hedefle deriz!

Hazır kendine dönmüşken, bu aralar aile düzenini de gözden geçirebilirsin. Sevdiklerinle kurduğun bağları değerlendirerek mesafeni korumaya odaklanabilirsin. Göreceksin, bugünden itibaren ilişkilerin eskisinden çok daha güvenli ve huzurlu olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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