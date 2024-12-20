21 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün pek çok hırsından arınacaksın. Uzun vadeli planlarından ve bazı kariyer hedeflerinden bile vazgeçeceksin. Adeta kendi kabuğuna çekilecek, yalnızlaştığını hissedeceksin. Belki de kendi düzenini kurmak için bu sıfırlanmaya ihtiyacın vardır, ne dersin?

Özellikle de Güneş'in Oğlak burcunda konumlanmasıyla birlikte ortaya çıkan güçlü astrolojik etki seni sarabilir. Böylece yeterince istemediğin, seni mutsuz eden kişilerden, işlerden ve duygulardan uzaklaşabilirsin. Yani aslında bu bir vazgeçiş değil de yeni hedefler belirleyerek eskisinden daha güçlü olmak için kıymetli bir fırsat gibi görünüyor. Tam da bu noktada kariyer hedeflerini dikkatli belirlemeni tavsiye ederiz. Zira istediğine düşündüğünden çok daha kısa bir sürede ulaşacaksın. Bu yüzden zirveyi hedefle deriz!

Hazır kendine dönmüşken, bu aralar aile düzenini de gözden geçirebilirsin. Sevdiklerinle kurduğun bağları değerlendirerek mesafeni korumaya odaklanabilirsin. Göreceksin, bugünden itibaren ilişkilerin eskisinden çok daha güvenli ve huzurlu olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...