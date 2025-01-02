2025’te Ne Kadar Para Harcayacaksın?

Sen, harcamalarında ne aşırıya kaçıyor ne de kendini tamamen kısıyorsun. Bu sayede hem anın tadını çıkarıyor hem de geleceğe dair planlarını güvence altına alıyorsun. 2025 yılında da aynı stratejiyle hareket edeceksin! Mantıklı harcamalar yaparak hem hayattan mahrum kalmıyor hem de geleceği hesap ediyorsun. Bu dengeli yaklaşımın seni uzun vadede hem maddi hem manevi olarak çok rahat ettirecek!