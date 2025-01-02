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2025’te Ne Kadar Para Harcayacaksın?

etiket 2025’te Ne Kadar Para Harcayacaksın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 17:01

2025 yılının ilk günlerindeyiz! Peki sen bu yılki harcama planlarını yaptın mı? Eğer 2025 için bütçeni henüz planlamadıysan endişelenme, bu test sana yardımcı olacak! Soruları cevapla, 2025’te ne kadar para harcayacağını öğren!

Haydi başlayalım. 👇

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1. İlk olarak söyle bakalım, 2025'in ilk tatilini nerede yapmak isterdin?

2. Yeni bir telefon alacak olsan hangisini tercih ederdin?

3. Söyle bakalım, doğum günlerini nasıl kutlamayı tercih edersin?

4. Peki, 2024 yılında en çok hangisine para harcadın?

5. Alışveriş yaparken en çok neye dikkat edersin?

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6. Akşam arkadaşlarınla buluşacaksın. Nasıl bir plan yapardın?

7. Yeni yıl için birine hediye alacak olsan hangisini seçerdin?

8. Son olarak, 2025 yılı için kendine bir motto seç?

Sen 2025 yılında 500.000 TL’den fazla harcayacaksın!

2025 yılı senin için tam anlamıyla bir lüks ve keyif yılı olacak! Tatillerden son model teknolojiye, modadan etkinliklere kadar hiçbir masraftan kaçınmayı düşünmüyorsun. 2025 yılında hayatı dolu dolu yaşamayı hedefliyorsun ama biraz tasarruf yapmak da fena olmaz! 2025 senin için hem keyif alıp hem de geleceğini garantiye alacağın bir yıl olsun!

Sen 2025 yılında 350.000 - 400.000 TL arasında harcama yapacaksın!

Sen, harcamalarında ne aşırıya kaçıyor ne de kendini tamamen kısıyorsun. Bu sayede hem anın tadını çıkarıyor hem de geleceğe dair planlarını güvence altına alıyorsun. 2025 yılında da aynı stratejiyle hareket edeceksin! Mantıklı harcamalar yaparak hem hayattan mahrum kalmıyor hem de geleceği hesap ediyorsun. Bu dengeli yaklaşımın seni uzun vadede hem maddi hem manevi olarak çok rahat ettirecek!

Sen 2025 yılında 250.000 - 300.000 TL arasında harcama yapacaksın!

Sen, 2024 yılında olduğu gibi 2025’te de planlı ve tutumlu bir şekilde ilerleyeceksin. Harcamalarına dikkat ederek hedeflediğin birikime ulaşacaksın! Bu kararlı tutumun sayesinde geleceğini garantiye alabilirsin. Fakat zaman zaman biraz daha rahat davranarak kendine küçük ödüller vermeyi de düşünebilirsin.

Sen 2025 yılında 250.000 TL'den az harcayacaksın!

2025 yılı senin için tamamen tasarruf odaklı bir yıl olacak! Harcamalarını minimumda tutarak birikim yapma konusunda kararlısın! Bu seni finansal açıdan güvende tutabilir ancak hayatın tadını çıkarmak da önemli. Çok istediğin bir şeyi almak veya kendini küçük bir tatille şımartmak fena olmaz! İhtiyaçlarını karşılayarak, abartıya kaçmadığın bir yılı geride bırakacaksın diyebiliriz.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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Sen 2025 yılında 350.000 - 400.000 TL arasında harcama yapacaksın! Sen, harcamalarında ne aşırıya kaçıyor ne de kendini tamamen kısıyorsun. Bu sayede hem an... Devamını Gör