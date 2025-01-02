2025’te Ne Kadar Para Harcayacaksın?
2025’te Ne Kadar Para Harcayacaksın?
2025 yılının ilk günlerindeyiz! Peki sen bu yılki harcama planlarını yaptın mı? Eğer 2025 için bütçeni henüz planlamadıysan endişelenme, bu test sana yardımcı olacak! Soruları cevapla, 2025’te ne kadar para harcayacağını öğren!
Haydi başlayalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak söyle bakalım, 2025'in ilk tatilini nerede yapmak isterdin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yeni bir telefon alacak olsan hangisini tercih ederdin?
3. Söyle bakalım, doğum günlerini nasıl kutlamayı tercih edersin?
4. Peki, 2024 yılında en çok hangisine para harcadın?
5. Alışveriş yaparken en çok neye dikkat edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Akşam arkadaşlarınla buluşacaksın. Nasıl bir plan yapardın?
7. Yeni yıl için birine hediye alacak olsan hangisini seçerdin?
8. Son olarak, 2025 yılı için kendine bir motto seç?
Sen 2025 yılında 500.000 TL’den fazla harcayacaksın!
Sen 2025 yılında 350.000 - 400.000 TL arasında harcama yapacaksın!
Sen 2025 yılında 250.000 - 300.000 TL arasında harcama yapacaksın!
Sen 2025 yılında 250.000 TL'den az harcayacaksın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın
Sen 2025 yılında 350.000 - 400.000 TL arasında harcama yapacaksın! Sen, harcamalarında ne aşırıya kaçıyor ne de kendini tamamen kısıyorsun. Bu sayede hem an... Devamını Gör