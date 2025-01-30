2025 Senin Yılın Olsun Diye Hayat Kaliteni Artıracak Bir İpucu Veriyoruz!
2025 Senin Yılın Olsun Diye Hayat Kaliteni Artıracak Bir İpucu Veriyoruz!
2025’i daha iyi, daha keyifli ve daha verimli bir yıl haline getirmek senin elinde. Ama bazen nereden başlayacağını bilemiyor insan...
Hayatında küçük ama etkili değişiklikler yaparak yılın yıldızı sen olabilirsin. Şimdi sorulara cevap ver ve 2025’e yepyeni bir başlangıç yap!
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İlk sorumuz şu: Kahvaltı alışkanlığın nasıl?
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Çalışma düzenin nasıl, öğrenebilir miyiz?
Gün içinde kendine zaman ayırman da önemli. Bu zamanı nasıl değerlendiriyorsun?
Eveeet, devam ediyoruz! Kendine zaman ayırıyorsun ama ne kadar hareket ediyorsun gün içinde?
Uyku düzenin hakkında bize ne söyleyebilirsin?
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Dürüst ol: Stresle başa çıkabiliyor musun?
Bunlardan hangisi sana enerji veriyor diye sorsak?
Son olarak şunu soralım: Yıl boyunca yeni bir şeyler öğrenme hedefin var mı?
Bu yıl en az 100 kitap okuma hedefi koyabilirsin!
Her ay için farklı bir tarif denemeye ne dersin?
Philips Çift Hazneli Airfryer alıp lezzetli tarifler deneyebilirsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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