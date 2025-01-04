2025 Senin İçin Ekonomik Açıdan Nasıl Geçecek?
2025 Senin İçin Ekonomik Açıdan Nasıl Geçecek?
Öyle ya da böyle 2024'ü geride bıraktık. 2025 umutlarla, yeni heyecanlarla geri dönüyor. Peki ya 2025 ekonomik açıdan senin için nasıl geceçecek?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Sana bir gelir kapısı açıldı, ilk yapacağın şey nedir?
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2. Market alışverişine gittin, sepete ilk attığın şey ne olur?
3. Birikim yapma alışkanlığın var mı?
4. Yeni bir yıl, yeni kararlar! İlk ekonomik kararın ne olurdu?
5. Arkadaşlarınla akşam yemeğine çıktın. Hesap geldi, ne yaparsın?
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6. Bir yatırım fırsatı önüne çıktı ama riskli görünüyor, ne yaparsın?
7. Büyük bir alışveriş merkezindesin ve inanılmaz indirimler var! Ne yaparsın?
8. Yeni bir iş fırsatı teklifi aldın ama daha az maaşlı. Ne yaparsın?
2025’te Planlı ve Güvende!
Keyif ve Denge Bir Arada!
2025’te Coşku ve Eğlence!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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