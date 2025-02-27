2025 Karaman İmsakiye! Bugün Karaman İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Gönüllerin dualarda buluştuğu Ramazan ayı gelip çattı! Milyonlarca Müslüman, bu mübarek aya kavuşmanın heyecanı ve huzuruyla ibadetlerine başlarken oruç tutmak isteyenler ise Diyanet İşleri tarafından hazırlanan 2025 imsakiyesini araştırmaya başladı. Biz de Karaman sahur, iftar, imsak ve teravih vakitlerinin yer aldığı imsakiyeye sayfamızda yer vedik. Peki, bugün Karaman için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Karaman'da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Karaman'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...