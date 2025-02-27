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2025 Karaman İmsakiye! Bugün Karaman İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

2025 Karaman İmsakiye! Bugün Karaman İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 22:01

Gönüllerin dualarda buluştuğu Ramazan ayı gelip çattı! Milyonlarca Müslüman, bu mübarek aya kavuşmanın heyecanı ve huzuruyla ibadetlerine başlarken oruç tutmak isteyenler ise Diyanet İşleri tarafından hazırlanan 2025 imsakiyesini araştırmaya başladı. Biz de Karaman sahur, iftar, imsak ve teravih vakitlerinin yer aldığı imsakiyeye sayfamızda yer vedik. Peki, bugün Karaman için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Karaman'da bayram namazı kaçta? 

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Karaman'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...

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İşte, 2025 imsakiyesine göre Karaman iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇

Sofralardaki bolluk ve bereketin paylaşıldığı Ramazan ayının ülkemizin dayanışma ruhunu beslediği hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle.

Sofralardaki bolluk ve bereketin paylaşıldığı Ramazan ayının ülkemizin dayanışma ruhunu beslediği hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle.
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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