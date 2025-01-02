2025’e Hızlı Giriş Yaptık! 2 Ocak’ta Altın Uçtu, Borsa Coştu, Döviz Yerinde Saydı!

Yeni yıl heyecanıyla birlikte küresel piyasalar 2025'in ilk işlem gününe hızlı bir başlangıç yaptı. Dün yılbaşı tatilinde sakin kalan piyasalar, bugünden itibaren hareketlendi. İşte BIST 100'den döviz kuruna, altın fiyatlarından faiz oranlarına kadar yatırım dünyasından tüm detaylar: