2025’e Hızlı Giriş Yaptık! 2 Ocak’ta Altın Uçtu, Borsa Coştu, Döviz Yerinde Saydı!
2025’e Hızlı Giriş Yaptık! 2 Ocak’ta Altın Uçtu, Borsa Coştu, Döviz Yerinde Saydı!
Yeni yıl heyecanıyla birlikte küresel piyasalar 2025'in ilk işlem gününe hızlı bir başlangıç yaptı. Dün yılbaşı tatilinde sakin kalan piyasalar, bugünden itibaren hareketlendi. İşte BIST 100'den döviz kuruna, altın fiyatlarından faiz oranlarına kadar yatırım dünyasından tüm detaylar:
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Yeni yılın ilk işlem gününde Borsa İstanbul (BIST) yatırımcısını mutlu etti!
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Sektör bazında kazananlar ve kaybedenler de netleşti.
Günlük toplam işlem hacmi ise tam 47,8 milyar lira olarak gerçekleşti.
Döviz kurlarında ilk işlem gününde ciddi bir dalgalanma görülmedi.
Yılbaşı tatilinin ardından altın piyasası 2025’e oldukça hareketli başladı.
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Türkiye’de ise gram altın, Kapalıçarşı’da 3.010 TL alış, 3.055 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Petrol piyasasında Brent petrol, günü %1,86 artışla 76,03 dolar seviyesinden kapattı.
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