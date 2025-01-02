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2025’e Hızlı Giriş Yaptık! 2 Ocak’ta Altın Uçtu, Borsa Coştu, Döviz Yerinde Saydı!

etiket 2025’e Hızlı Giriş Yaptık! 2 Ocak’ta Altın Uçtu, Borsa Coştu, Döviz Yerinde Saydı!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 18:13

Yeni yıl heyecanıyla birlikte küresel piyasalar 2025'in ilk işlem gününe hızlı bir başlangıç yaptı. Dün yılbaşı tatilinde sakin kalan piyasalar, bugünden itibaren hareketlendi. İşte BIST 100'den döviz kuruna, altın fiyatlarından faiz oranlarına kadar yatırım dünyasından tüm detaylar:

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Yeni yılın ilk işlem gününde Borsa İstanbul (BIST) yatırımcısını mutlu etti!

Yeni yılın ilk işlem gününde Borsa İstanbul (BIST) yatırımcısını mutlu etti!

BIST 100 endeksi, günü %0,88 artışla 9.917,50 puandan tamamladı.

Sektör bazında kazananlar ve kaybedenler de netleşti.

Sektör bazında kazananlar ve kaybedenler de netleşti.

Spor endeksi, günü %5,2’lik kazançla tamamlayarak yıldızını parlattı. Öte yandan, gıda sektörü %2,4’lük değer kaybıyla en çok gerileyen sektör oldu.

Günlük toplam işlem hacmi ise tam 47,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Günlük toplam işlem hacmi ise tam 47,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Döviz kurlarında ilk işlem gününde ciddi bir dalgalanma görülmedi.

Döviz kurlarında ilk işlem gününde ciddi bir dalgalanma görülmedi.

Dolar/TL şu sıralar 35,31 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL ise 36,49 seviyesinde yer aldı.

Yılbaşı tatilinin ardından altın piyasası 2025’e oldukça hareketli başladı.

Yılbaşı tatilinin ardından altın piyasası 2025’e oldukça hareketli başladı.

Ons altın, güne 2.625 dolar seviyesinden başlarken, gün içinde 2.621 ile 2.636 dolar arasında dalgalandı. Şu sıralar ise 2.632 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye’de ise gram altın, Kapalıçarşı’da 3.010 TL alış, 3.055 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Türkiye’de ise gram altın, Kapalıçarşı’da 3.010 TL alış, 3.055 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gram altın gün içinde en düşük 2.978 TL, en yüksek 2.999 TL seviyesini gördü.

Petrol piyasasında Brent petrol, günü %1,86 artışla 76,03 dolar seviyesinden kapattı.

Petrol piyasasında Brent petrol, günü %1,86 artışla 76,03 dolar seviyesinden kapattı.

Faizler, %1,36 azalarak 40,01 seviyesine geriledi.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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