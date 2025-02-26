2025 Batman İmsakiye! Bugün Batman İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan 2025 yılında Mart ayında idrak edilecek. Milyonlarca müslüman farz ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmek için araştırmalarını sürdürüyor. İmsakiyelerde il il iftar, sahur, imsak ve teravih saatlerine yer veriliyor. Diyaner 2025 yılı imsakiye listelerini yayımladı. Peki, bugün Batman için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Batman'da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 Diyanet il il imsakiyeye göre Batman'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...