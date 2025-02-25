2025 Adana İmsakiye! Bugün Adana İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan bu yıl 1 Mart Cumartesi gününden itibaren başlıyor. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek ayda tutulması farz olan oruç ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek için yaşadığı şehrin Ramazan imsakiyesini araştırıyor. Bu konuda en doğru kaynak ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyede iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri oluyor. Peki, bugün Adana için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Adana'da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Adana'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...