2024 Yılında Seni Zengin Edecek Şey Ne?

Sahi var mıydı öyle bildiğin dönüm dönüm tarla ya da değerli bir arazi? Yoksa bu para, bilinmeyen bir kaynaktan geliyor; çünkü bu yıl sana aileden ciddi bir miktarda para gelecek gibi görünüyor. Belki de büyük büyük deden, İstanbul'da henüz değeri yeterince bilinmeyen bir dönemde, gelecekteki değer artışını öngörüp bir arsa satın almış olabilir. Ne dersin :)