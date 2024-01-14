2024 Yılında Seni Zengin Edecek Şey Ne?
2024 Yılında Seni Zengin Edecek Şey Ne?
Gözlerini dört aç, çünkü talih kuşu bu yıl senin başına konacak gibi görünüyor. 2024'te seni zenginleştirecek şey ne olabilir?
Bu testin sonunda söylüyoruz👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım, hedefin ne?
2. Bazı insaların içlerinde bir yerlerde bir gün zengin olacaklarını bilirler. Sen böyle bir hissiyata sahip misin?
3. Aşağıdakiler hangisi seni daha çok mutlu ediyor?
4. Ne kadar girişimci bir insansın?
5. Risk alma konusunda ne kadar cesaretlisin puanlar mısın?
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6. Yılbaşını hangi ülkede geçirmek isterdin?
7. Herhangi bir birikimin var mı?
8. Son olarak, bir yeni yıl hediyesi seç!
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