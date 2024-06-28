2024 Yılında Buralara Yolculuk Etmeden Önce Düşünün: Dünyanın En Pahalı 10 Şehri

Anladık ki İsviçre'ye gitmek için oldukça yüklü bir meblağ gerekiyor. Bir başka İsviçre şehri olan Cenevre, özellikle diplomatik ve finansal yapısıyla dikkat çekiyor. Bu da yaşam maliyetlerinin tavan yapmasına neden oluyor. Bir öğle yemeği için ödediğiniz miktar bile sizi şoke edebilir.