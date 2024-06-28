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2024 Yılında Buralara Yolculuk Etmeden Önce Düşünün: Dünyanın En Pahalı 10 Şehri

etiket 2024 Yılında Buralara Yolculuk Etmeden Önce Düşünün: Dünyanın En Pahalı 10 Şehri

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 14:01

Yeni yerler keşfetmek, farklı kültürlerle tanışmak ve unutulmaz anılar biriktirmek harika olabilir. Ancak, 2024 yılında ziyaret etmeden önce bir kez daha düşünmeniz gereken bazı şehirler var ki size her adımda masraf çıkarabilir. İşte o şehirler:

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1. Zürih, İsviçre

1. Zürih, İsviçre

Eğer Zürih'e seyahat etmeyi düşünüyorsanız hesabınızı iyi yapmalısınız. Finansal merkeziyle ünlü olan Zürih, yüksek yaşam maliyetiyle bilinen şehirlerde biri. Konaklama, yeme-içme ve ulaşım masrafları oldukça yüksektir. Lüks butiklerden, gurme restoranlara kadar her şeyin fiyatı dudak uçuklatabilir.

2. Hong Kong

2. Hong Kong

Doğu'nun incisi Hong Kong, gökdelenleri ve yoğun yaşamıyla ünlüdür. Ancak, yüksek kiralar ve yaşam maliyeti, bu şehri ziyaret edenleri zorlayabilir. Sokak lezzetleri bile bazen bütçeyi aşabilir.

3. New York, ABD

3. New York, ABD

'Şehirlerin Şehri' New York, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin gözdesidir. Ancak Times Meydanı'nda bir kahve içmek bile bütçenizi sarsabilir. Konaklama ve yeme-içme masrafları, şehrin cazibesine rağmen oldukça yüksektir.

4. Cenevre, İsviçre

4. Cenevre, İsviçre

Anladık ki İsviçre'ye gitmek için oldukça yüklü bir meblağ gerekiyor. Bir başka İsviçre şehri olan Cenevre, özellikle diplomatik ve finansal yapısıyla dikkat çekiyor. Bu da yaşam maliyetlerinin tavan yapmasına neden oluyor. Bir öğle yemeği için ödediğiniz miktar bile sizi şoke edebilir.

5. Tokyo, Japonya

5. Tokyo, Japonya

Tokyo, modernliği ve geleneksel Japon kültürünü bir arada sunan oldukça görkemli bir şehir. Ancak, dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Tokyo'da konaklama ve günlük harcamalar oldukça yüksek olabilir. Özellikle şehir merkezinde, her adımda bir servet harcayabilirsiniz.

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6. Kopenhag, Danimarka

6. Kopenhag, Danimarka

Danimarka'nın başkenti Kopenhag, hem yaşam kalitesi hem de yaşam maliyeti açısından üst sıralarda yer alan şehirlerden biri. Fakat şehirde organik ürünler, bisiklet kiralama ve konaklama gibi günlük ihtiyaçlar bile oldukça pahalıdır.

7. Singapur

7. Singapur

Tertemiz sokakları ve modern yapısıyla bilinen Singapur, aynı zamanda Güneydoğu Asya'nın en pahalı şehirlerinden biridir. Konaklama ve yiyecek masrafları, ziyaretçilere hayli yüksek gelebilir. Alışveriş ve eğlence de bütçeyi fazlasıyla zorlayabilir.

8. Paris, Fransa

8. Paris, Fransa

Aşkın ve sanatın şehri Paris, aynı zamanda yüksek yaşam maliyetiyle de biliniyor. Bir kafede kahve içmek, Seine Nehri boyunca yürüyüş yapmak bile beklediğinizden fazla masraf yaratabilir. Özellikle konaklama ve restoranlar oldukça cep yakıcıdır.

9. Tel Aviv, İsrail

9. Tel Aviv, İsrail

Tel Aviv, hem tarihi hem de modern yapısıyla dikkat çeken şehirlerden biri. Ancak, özellikle turistler için konaklama ve yeme-içme masrafları oldukça yüksektir. Gece hayatı ve eğlence de bütçeyi zorlayabilir.

10. San Francisco, ABD

10. San Francisco, ABD

Teknoloji merkezi Silikon Vadisi'ne ev sahipliği yapan San Francisco, ABD'nin en pahalı şehirlerinden biridir. Yüksek kiralar, restoran fiyatları ve genel yaşam maliyeti, bu şehri ziyaret etmek isteyenleri iki kez düşündürebilir.

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