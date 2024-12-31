2024’ün Son Günü 31 Aralık’ta Borsa, Döviz ve Altın Piyasalarında Son Durum

Döviz ve altın, TL karşısında değer kazanırken, Borsa İstanbul yatırımcılar için dalgalı bir seyir sundu. Şimdi gözler 2025’te! Yeni yılda finans dünyası hangi sürprizlerle karşımıza çıkacak?

🕰️ Hoşça kal 2024, merhaba 2025! Mutlu Yıllar! 🎊