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2024’ün Son Günü 31 Aralık’ta Borsa, Döviz ve Altın Piyasalarında Son Durum

etiket 2024’ün Son Günü 31 Aralık’ta Borsa, Döviz ve Altın Piyasalarında Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 18:05

Yılın son işlem gününde piyasalar hareketli bir kapanış yaptı. İşte 2024'ün son günü itibarıyla finans dünyasında öne çıkan başlıklar:

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BIST 100 endeksi yılın son gününde 9.881,06 puandan kapanarak %0,09’luk mini bir kayıp yaşadı.

BIST 100 endeksi yılın son gününde 9.881,06 puandan kapanarak %0,09’luk mini bir kayıp yaşadı.

Dün %1,35 oranında değer kaybeden BIST 100 endeksi, bugün toparlanma çabalarına rağmen yatay bir seyir izledi.

Sektörler arasında ise en çok kazandıran %0,31 ile tekstil ve deri sektörü olurken, en fazla kayıp %2,37 ile gıda ve içecek sektöründe görüldü.

Sektörler arasında ise en çok kazandıran %0,31 ile tekstil ve deri sektörü olurken, en fazla kayıp %2,37 ile gıda ve içecek sektöründe görüldü.

Bankacılık endeksi %0,01 değer kazanırken, holding endeksi %0,55 oranında geriledi.

Dolar/TL kuru yılın son işlem gününde 35,3572 seviyesinden işlem gördü ve günlük %0,12 oranında artış kaydetti.

Dolar/TL kuru yılın son işlem gününde 35,3572 seviyesinden işlem gördü ve günlük %0,12 oranında artış kaydetti.

Yıllık bazda bakıldığında, dolar %19,67 oranında değer kazanarak 29,5280 TL’den 35,3572 TL’ye yükseldi.

Euro/TL ise 36,7460 seviyesinden günü tamamlayarak %0,12’lik sınırlı bir değer kaybı yaşadı.

Euro/TL ise 36,7460 seviyesinden günü tamamlayarak %0,12’lik sınırlı bir değer kaybı yaşadı.

Euro ise %13,03 oranında artışla 32,5440 TL’den 36,7460 TL’ye ulaştı.

Altın fiyatları 2024 yılını yatırımcısına büyük kazanç sağlayarak tamamladı.

Altın fiyatları 2024 yılını yatırımcısına büyük kazanç sağlayarak tamamladı.

Ons altın, 2.617,75 dolar seviyesine ulaşarak %0,43 oranında günlük artış kaydetti.

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Gram altın, serbest piyasada 2.961,58 TL’den alınırken, 2.962,06 TL’den satıldı.

Gram altın, serbest piyasada 2.961,58 TL’den alınırken, 2.962,06 TL’den satıldı.

Çeyrek altın 4.843,12 TL’den işlem görürken, Cumhuriyet altını 19.312,64 TL seviyesindeydi.

Yıllık bazda gram altın %50,87 oranında artış göstererek, 1.963,32 TL’den 2.962,06 TL’ye yükseldi.

Yıllık bazda gram altın %50,87 oranında artış göstererek, 1.963,32 TL’den 2.962,06 TL’ye yükseldi.

2024 yılı, dalgalı ekonomik koşulların piyasalarda belirleyici olduğu bir yıl oldu.

2024 yılı, dalgalı ekonomik koşulların piyasalarda belirleyici olduğu bir yıl oldu.

Döviz ve altın, TL karşısında değer kazanırken, Borsa İstanbul yatırımcılar için dalgalı bir seyir sundu. Şimdi gözler 2025’te! Yeni yılda finans dünyası hangi sürprizlerle karşımıza çıkacak?

🕰️ Hoşça kal 2024, merhaba 2025! Mutlu Yıllar! 🎊

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