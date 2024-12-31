2024’ün Son Günü 31 Aralık’ta Borsa, Döviz ve Altın Piyasalarında Son Durum
2024’ün Son Günü 31 Aralık’ta Borsa, Döviz ve Altın Piyasalarında Son Durum
Yılın son işlem gününde piyasalar hareketli bir kapanış yaptı. İşte 2024'ün son günü itibarıyla finans dünyasında öne çıkan başlıklar:
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BIST 100 endeksi yılın son gününde 9.881,06 puandan kapanarak %0,09’luk mini bir kayıp yaşadı.
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Sektörler arasında ise en çok kazandıran %0,31 ile tekstil ve deri sektörü olurken, en fazla kayıp %2,37 ile gıda ve içecek sektöründe görüldü.
Dolar/TL kuru yılın son işlem gününde 35,3572 seviyesinden işlem gördü ve günlük %0,12 oranında artış kaydetti.
Euro/TL ise 36,7460 seviyesinden günü tamamlayarak %0,12’lik sınırlı bir değer kaybı yaşadı.
Altın fiyatları 2024 yılını yatırımcısına büyük kazanç sağlayarak tamamladı.
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Gram altın, serbest piyasada 2.961,58 TL’den alınırken, 2.962,06 TL’den satıldı.
Yıllık bazda gram altın %50,87 oranında artış göstererek, 1.963,32 TL’den 2.962,06 TL’ye yükseldi.
2024 yılı, dalgalı ekonomik koşulların piyasalarda belirleyici olduğu bir yıl oldu.
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