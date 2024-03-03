2024’te Sinemada İzlemen Gereken 10 Yeni Çıkacak Film
2024’te Sinemada İzlemen Gereken 10 Yeni Çıkacak Film
2024 yılı şüphesiz sinema sevenler için heyecan verici bir yıl olacak. Özellikle eski efsane serilerin devam filmlerinin vizyona girecekleri düşünülürse heyecanlanmamak mümkün değil. Daha fazla oyalanmadan gelin birlikte bu heyecan verici filmlere göz atalım!
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1. Deadpool 3
2. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki
3. Gladyatör 2
4. Furiosa: A Mad Max Saga
5. Joker: Folie à Deux
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6. Yüzükler Efendisi: The War of the Rohirrim
7. Challengers
8. Maymunlar Cehennemi: Krallık
9. Alien: Romulus
10. Godzilla x Kong: Yeni İmparatorluk
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