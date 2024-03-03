2024’te Sinemada İzlemen Gereken 10 Yeni Çıkacak Film

Sinema tarihinin en çok izlenen filmlerinden olan Gladyatör, 24 sene sonra ikinci filmi ile geri dönüyor. Hem de dünyaca ünlü oyuncu kadrosuyla beraber.

Maximus’un ölümünden sonraki süreci anlatacak olan Gladyatör 2, odağını Paul Mescal’in canlandırdığı kraliçenin oğlu Lucius’a kaydırıyor. Roma yine zorlu bir dönemden geçerken komplolar ve ihanet tüm imparatorluğu sarıyor.