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2024’te Sinemada İzlemen Gereken 10 Yeni Çıkacak Film

etiket 2024’te Sinemada İzlemen Gereken 10 Yeni Çıkacak Film

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 14:02

2024 yılı şüphesiz sinema sevenler için heyecan verici bir yıl olacak. Özellikle eski efsane serilerin devam filmlerinin vizyona girecekleri düşünülürse heyecanlanmamak mümkün değil. Daha fazla oyalanmadan gelin birlikte bu heyecan verici filmlere göz atalım!

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1. Deadpool 3

1. Deadpool 3

Belki de marvel evrenin en ilginç çizgi karakteri olan ve seyirci ile iletişim kurabilen Deadpool, alışılmışın dışında olan ilk filmi ile büyük ses getirmişti. İkinci film de oldukça başarılıydı ama açıkçası ilk filimin biraz gölgesinde kaldığı da bir gerçek. 26 Temmuz'da vizyona girecek olan serinin üçüncü filimsindeyse oyuncu kadrosuna yaptığı büyük transferiyle şimdiden sinema severlerin 2024 yılında en beklediği filimler arasına girmeyi başardı.

  • Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon , Komedi

  • Oyuncular: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Morena Baccarin, Matthew Macfadyen, Emma Corrin

  • Vizyon Tarihi: 26 Temmuz

2. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki

2. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki

Serinin ikinci filmi olacak Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin normalde 2023'ün sonunda vizyona girmesi planlanıyordu ama çekim ekibinin Hollywood'da gerçekleşen grev akımına katılmasından dolayı vizyona giriş tarihi 1 Mart tarihine ertelendi. İlk filmde Dune evrenini tanıtmaya odaklanan seri bu sefer ana karakterimiz Paul'un hikayesini tam olarak görmemizi sağlayacak. Bu yüzden filme olan beklentiler oldukça yüksek.

  • Tür: Bilim Kurgu, Macera

  • Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya Coleman, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Stellan Skarsgård 

  • Vizyon Tarihi: 1 Mart 2024

3. Gladyatör 2

3. Gladyatör 2

Sinema tarihinin en çok izlenen filmlerinden olan Gladyatör, 24 sene sonra ikinci filmi ile geri dönüyor. Hem de dünyaca ünlü oyuncu kadrosuyla beraber.

Maximus’un ölümünden sonraki süreci anlatacak olan Gladyatör 2, odağını Paul Mescal’in canlandırdığı kraliçenin oğlu Lucius’a kaydırıyor. Roma yine zorlu bir dönemden geçerken komplolar ve ihanet tüm imparatorluğu sarıyor.

  • Tür: Aksiyon, Dram, Macera

  • Oyuncular: Paul Mescal, Denzel Washington, Barry Keoghan, Connie Nielsen, Joseph Quinn

  • Yönetmen: Ridley Scott 

  • Vizyon Tarihi: 22 Kasım 2024

4. Furiosa: A Mad Max Saga

4. Furiosa: A Mad Max Saga

Serinin 2016'da vizyona giren ilk filmi olan Fury Road'un kritik ve ticari başarısının ardından devam filmi uzun süredir bekleniyordu. Yeni filmin aslında 23 Haziran 2023'te vizyona girmesi bekleniyordu ama vizyona giriş tarihi bilinmeyen nedenlerden dolayı ertelendi.

Furiosa: A Mad Max Saga'da Charlize Theron’un canlandırdığı öfkeli kahramanımız Furiosa’nın geçmişine gideceğiz ve Immortan Joe gibi bir kötünün de imparatorluğunu nasıl güçlendirdiğini göreceğiz.

  • Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Gerilim, Macera

  • Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke, Angus Sampson, Nathan Jones 

  • Vizyon Tarihi: 24 Mayıs 2024

5. Joker: Folie à Deux

5. Joker: Folie à Deux

2019 yılında bizlere önceki Joker tiplemelerinden daha farklı ve ilginç bir Joker filimi sunan DC, bu sefer de farkını gösterecek gibi. Arkham Tımarhanesi'ne gönderilen ana karakterimizin ilginç ve bir o kadar karanlık serüvenine bu sefer Lady Gaga'nın canlandırdığı Harley Quinn karakteri eşlik edecek. Bu filmde diğer Harley Quinn tiplemelerinden çok daha farklı bir Harley Quinn izleyeceğimiz kesin diyebiliriz. DC'nin 2024'de vizyona girecek tek filmi olacağını düşünecek olursak beklentilerimizi yüksek tutmamız oldukça normal.

  • Tür: Dram, Gerilim, Suç

  • Oyuncular: Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Jacob Lofland 

  • Vizyon Tarihi: 4 Ekim 2024

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6. Yüzükler Efendisi: The War of the Rohirrim

6. Yüzükler Efendisi: The War of the Rohirrim

Animasyon olsa da sonunda yeni bir Yüzükler Efendisi filmi göreceğiz. J.R.R. Tolkien'in “Yüzüklerin Efendisi” kitaplarından yaklaşık 200 yıl önce geçen “The War of the Rohirrim”, Rohan Kralı Helm Hammerhand'in maceralarını ve Peter Jackson'ın “Yüzüklerin Efendisi: İki Kule” filminde öne çıkan kale Miğfer Dibi'nin yaratılışını keşfedeceğiz.

Umarız geçtiğimiz yıllarda çıkan dizisinden çok daha kaliteli olur.

  • Tür: Animasyon, Aksiyon, Fantastik

  • Yönetmen: Kenji Kamiyama

  • Vizyon Tarihi: 13 Aralık 2024

7. Challengers

7. Challengers

Filmde tenis koçu Tashi’nin hikayesi anlatılıyor. Eşi Art’ı sıradan bir tenisçi olmaktan kurtarıp Grand Slam dünya şampiyonu haline getirmesine odaklanan film, Tashi sevgilisini yenilgi serisinden kurtarmak için onu profesyonel turdaki en düşük turnuva seviyesine yakın bir “Challenger” etkinliğinde oynamasını sağlıyor. Art, burada kendini bir zamanlar umut verici ama şimdi sönmüş halde olan Patrick’in karşısında buluyor. Ama Patrick herhangi bir oyuncu değil; Art’ın eski en iyi arkadaşı ve Tashi'nin eski erkek arkadaşı.

  • Tür: Dram, Komedi, Romantik

  • Oyuncular: Zendaya Coleman, Josh O'Connor, Mike Faist, A.J. Lister, Heidi Garza 

  • Vizyon Tarihi: 26 Nisan 2024

8. Maymunlar Cehennemi: Krallık

8. Maymunlar Cehennemi: Krallık

Efsane serinin yeni filminde Sezar'ın saltanatından yıllar sonra genç bir maymunun, kendisine geçmişle ilgili öğretilen her şeyi sorgulamasına ve hem maymunlar hem de insanlar için geleceği tanımlayacak seçimler yapmasına yol açacak bir yolculuğa çıkışına şahit olacağız.

  • Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera

  • Oyuncular: Owen Teague, Peter Macon, William H. Macy, Kevin Durand, Freya Allan 

  • Vizyon Tarihi: 24 Mayıs 2024

9. Alien: Romulus

9. Alien: Romulus

Alien (1979) ve Aliens (1986) olayları arasında geçen hikaye, 'uzak bir dünyada kendilerini evrendeki en korkunç yaşam formuyla karşı karşıya bulan bir grup genci' konu alıyor.

Kalite anlamında bol bol inişlere ve çıkışlara sahip olan Alien serisi, yeni çıkacak filmiyle tekrardan eski kalitesine ulaşabilmeyi hedefliyor. Filmin geçtiği dönemin efsane ilk 2 filmin ara dönemi olması umutlandırıcı.

  • Tür: Bilim Kurgu, Macera, Korku

  • Oyuncular: Cailee Spaeny, Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn ve Aileen Wu 

  • Vizyon Tarihi: 26 Ağustos 2024

10. Godzilla x Kong: Yeni İmparatorluk

10. Godzilla x Kong: Yeni İmparatorluk
images.justwatch.com

Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk, insanlık tarafından yeni keşfedilen mistik yeraltı dünyasının iki devi Kong ve Godzilla'nın, bu kez hem insanlığın hem de kendilerinin varlığını tehdit eden bir tehlikeye karşı birleşmelerini konu ediniyor.

  • Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera

  • Oyuncular: Dan Stevens, Rebecca Hall, Kaylee Hottle, Brian Tyree Henry, Rachel House

  • Vizyon Tarihi: 12 Nisan 2024

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