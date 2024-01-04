2024’te Hangi Vergiler Bizi Bekliyor? Yeni Yılda Kimler Hangi Vergileri Ödeyecek?

Akaryakıt, alkol ve tütün ürünleri, motorlu taşıtlar ve lüks tüketim mallarının vergilemesini amaçlayan ÖTV'de bu yıl da ciddi artış bekleniyor. ÖTV gelirinin 2023’e göre yüzde 71,9 oranında bir artışla 1 trilyon 409 milyar 765 milyon TL’ye çıkması bekleniyor. Teklifte bu yıl sonunda ÖTV gelirinin 820 milyar 209 milyon TL olacağı tahmin edildi.