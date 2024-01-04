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2024’te Hangi Vergiler Bizi Bekliyor? Yeni Yılda Kimler Hangi Vergileri Ödeyecek?

etiket 2024’te Hangi Vergiler Bizi Bekliyor? Yeni Yılda Kimler Hangi Vergileri Ödeyecek?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 14:01

Yeni yılın gelişiyle birlikte merak edilen sorulardan biri de 2024 yılında hangi vergilerin ödeneceği! İşte detaylar 👇

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TBMM’ye sunulan bütçe kanun teklifi ile 2024 yılında ödenecek vergiler belli oldu!

TBMM’ye sunulan bütçe kanun teklifi ile 2024 yılında ödenecek vergiler belli oldu!

2024 yılında vergi gelirlerinin 8 trilyon 335 milyar liraya çıkacağı öngörülüyor. Vergi gelirlerinin ise yüzde 72,7 oranında artırılması bekleniyor. Bütçe teklifinde vergi gelirlerinin yüzde 40’ını dâhilde alınan mal ve hizmet vergileri oluşturuyor.

2024'te ÖTV'de yüksek artışlar!

2024'te ÖTV'de yüksek artışlar!

Akaryakıt, alkol ve tütün ürünleri, motorlu taşıtlar ve lüks tüketim mallarının vergilemesini amaçlayan ÖTV'de bu yıl da ciddi artış bekleniyor. ÖTV gelirinin 2023’e göre yüzde 71,9 oranında bir artışla 1 trilyon 409 milyar 765 milyon TL’ye çıkması bekleniyor. Teklifte bu yıl sonunda ÖTV gelirinin 820 milyar 209 milyon TL olacağı tahmin edildi.

En çok artış neyde olacak?

En çok artış neyde olacak?

2024 bütçe teklifine göre, yeni yılda gelir vergilerinde % 72 oranında atış yapılması öngörülüyor. Vergi artışında en yüksek oranın ise petrol ve doğalgaz ürünlerinde olması bekleniyor.

ÖTV artış oranları ise şu şekilde 👇

ÖTV artış oranları ise şu şekilde 👇

2024’te petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV’nin yüzde 129,4, otomobilden alınan ÖTV’nin yüzde 43,6, içkiden alınan ÖTV’nin yüzde 70,3, tütün ürünlerinden alınan ÖTV’nin yüzde 71,8 artması bekleniyor.

MTV oranları da belli oldu 👇

MTV oranları da belli oldu 👇

2024 yılında MTV zam oranı % 58,46 olacak. Ancak Cumhurbaşkanı 2023 yılında olduğu gibi bu yıl da MTV üzerindeki yetkisini kullanırsa zam oranı değişebilir. MTV zamlarının ardından 2024 MTV ödemelerinden bazıları aşağıdaki gibi olacak:

  • 1 Ocak 2018’den önce alınan araçlar için: Motor silindir hacmi 1300 cm3’ün altında ve taşıt değeri 114 bin TL’yi geçmeyen 1-3 yaş arasındaki otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi 3 bin 359 TL olacak.

  • Motor silindir hacmi 1300 cm3’ün altında ve taşıt değeri 114 bin TL’yi geçmeyen 4-6 yaş arasındaki otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi 2 bin 343 TL olacak.

  • Motor silindir hacmi 1300 cm3’ün altında ve taşıt değeri 114 bin TL’yi geçmeyen 7-11 yaş arasındaki otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi bin 308 TL olacak.

  • 1 Ocak 2018’den sonra alınan araçlar için: Motor silindir hacmi 1301-1600 cm3 arasında olan ve taşıt değeri 114 bin TL’yi geçmeyen 1-3 yaş arasındaki otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi 5 bin 851 TL olacak.

  • Motor silindir hacmi 1301-1600 cm3 arasında olan ve taşıt değeri 114 bin TL’yi geçmeyen 4-6 yaş arasındaki otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi 4 bin 387 TL olacak.

  • Motor silindir hacmi 1301-1600 cm3 arasında olan ve taşıt değeri 114 bin TL’yi geçmeyen 7-11 yaş arasındaki otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi 2 bin 544 TL olacak.

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Otoyol ve köprü geçiş ücretleri ise şöyle 👇

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri ise şöyle 👇

2024 yılı yeniden değerleme oranına göre bazı köprü ve otoyolların geçiş ücretleri aşağıdaki gibi güncellenecek:

  • 2023 yılında otomobiller için 190 TL olan Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2024 yılında 301 TL olacak.

  • 2023 yılında otomobiller için 8,50 TL olan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretleri 2024 yılında yaklaşık 13,50 TL olacak.

  • 2023 yılında otomobiller için 20 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 2024 yılında 31,5 TL olacak.

  • 2023 yılında otomobiller için 205 TL olan 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2024 yılında 324 TL olacak.

  • 2023 yılında otomobiller için 48 TL olan KGM Anadolu Otoyolu geçiş ücreti 2024 yılında 76 TL olacak.

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