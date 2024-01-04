2024’te Hangi Vergiler Bizi Bekliyor? Yeni Yılda Kimler Hangi Vergileri Ödeyecek?
2024’te Hangi Vergiler Bizi Bekliyor? Yeni Yılda Kimler Hangi Vergileri Ödeyecek?
Yeni yılın gelişiyle birlikte merak edilen sorulardan biri de 2024 yılında hangi vergilerin ödeneceği! İşte detaylar 👇
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TBMM’ye sunulan bütçe kanun teklifi ile 2024 yılında ödenecek vergiler belli oldu!
2024'te ÖTV'de yüksek artışlar!
En çok artış neyde olacak?
ÖTV artış oranları ise şu şekilde 👇
MTV oranları da belli oldu 👇
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Otoyol ve köprü geçiş ücretleri ise şöyle 👇
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