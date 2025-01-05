2024’te Hangi Hisseler Yatırımcısına Kazandırdı? En Çok Yükselen 13 Borsa Hissesi
2024’te Hangi Hisseler Yatırımcısına Kazandırdı? En Çok Yükselen 13 Borsa Hissesi
2024’te büyük bir yükseliş yakalayan, borsayı sallayan ve yatırımcıları mutlu eden 13 hisseyi derledik! Hazırsanız hep birlikte bu hisselere göz atalım.
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1. BMS Birleşik Metal (BMSTL)
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2. Sanifoam Sünger Sanayi (SANFM)
3. Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK)
4. Tureks Turizm Taşımacılık (TUREX)
5. İzmir Fırça (IZFAS)
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6. Odine Solutions (ODINE)
7. Lydia Yeşil Enerji Kaynakları (LYDYE)
8. Batı Söke Çimento (BSOKE)
9. Ral Yatırım Holding (RALYH)
10. Efor Çay (EFORC)
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11. İnnosa Teknoloji (INTEK)
12. Graintürk Holding (GRTHO)
13. Banvit (BANVT)
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