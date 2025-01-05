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2024’te Hangi Hisseler Yatırımcısına Kazandırdı? En Çok Yükselen 13 Borsa Hissesi

etiket 2024’te Hangi Hisseler Yatırımcısına Kazandırdı? En Çok Yükselen 13 Borsa Hissesi

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 14:02

2024’te büyük bir yükseliş yakalayan, borsayı sallayan ve yatırımcıları mutlu eden 13 hisseyi derledik! Hazırsanız hep birlikte bu hisselere göz atalım.

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1. BMS Birleşik Metal (BMSTL)

1. BMS Birleşik Metal (BMSTL)

Metal ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren BMS Birleşik Metal, yılbaşından bu yana %632,5'lik bir artış gösterdi. Şirketin uzun vadeli yatırımları hisselerinin borsada parlamasını sağladı.

2. Sanifoam Sünger Sanayi (SANFM)

2. Sanifoam Sünger Sanayi (SANFM)

Kimya, petrol ve plastik sektöründe yer alan Sanifoam Sünger Sanayi 2024 yılında %614,2 oranında değer kazandı.

3. Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK)

3. Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK)

Holding ve yatırım sektöründe faaliyet gösteren Ufuk Yatırım %611,1'lik bir artışla yatırımcılarını sevindirdi. Şirket finansal istikrarıyla dikkat çekiyor.

4. Tureks Turizm Taşımacılık (TUREX)

4. Tureks Turizm Taşımacılık (TUREX)

Ulaştırma sektöründe hizmet veren Tureks 2024 yılında %425,3 oranında değer kazandı. Turizm sektörünün canlanması ve artan taşımacılık talepleri şirketin hisselerine olumlu yansıdı.

5. İzmir Fırça (IZFAS)

5. İzmir Fırça (IZFAS)

Boya sektöründe faaliyet gösteren İzmir Fırça %349,1'lik bir artışla dikkat çekti. Yenilikçi ürün geliştirme ve ihracat pazarlarındaki büyümeyle şirket hisselerini istikrarlı bir şekilde yükseltti.

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6. Odine Solutions (ODINE)

6. Odine Solutions (ODINE)

Teknoloji sektöründe yer alan Odine Solutions 2024 yılında %313,3 oranında değer kazandı. Dijital çözümler ve yazılım alanındaki başarılı projeleri şirketin hisselerinin yükselmesinde etkili oldu.

7. Lydia Yeşil Enerji Kaynakları (LYDYE)

7. Lydia Yeşil Enerji Kaynakları (LYDYE)

Elektrik sektöründe faaliyet gösteren Lydia Yeşil Enerji %312'lik bir artışla yatırımcılarına kazancı sağladı. Yenilenebilir enerji projelerine yapılan yatırımlar şirketin büyüyerek hisselerini değerlendirdi.

8. Batı Söke Çimento (BSOKE)

8. Batı Söke Çimento (BSOKE)

Çimento sektöründe hizmet veren Batı Söke Çimento 2024 yılında %301,3 oranında değer kazandı. İnşaat sektöründeki hareketlilik şirketin hisselerine olumlu yansıdı.

9. Ral Yatırım Holding (RALYH)

9. Ral Yatırım Holding (RALYH)

Tekstil ve deri sektöründe faaliyet gösteren Ral Yatırım Holding %271,9'luk bir artışla dikkat çekti.

10. Efor Çay (EFORC)

10. Efor Çay (EFORC)

Gıda ve içecek sektöründe yer alan Efor Çay 2024 yılında %265,5 oranında değer kazandı. Yeni ürün lansmanları ve genişleyen dağıtım ağı şirketin büyümeye devam etmesini sağladı.

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11. İnnosa Teknoloji (INTEK)

11. İnnosa Teknoloji (INTEK)

Teknoloji alanında faaliyet gösteren İnnosa, yazılım geliştirme ve dijital çözümlerindeki yenilikçi yaklaşımıyla %255,4 artışla teknoloji sektöründe hızlı bir büyüme gösterdi.

12. Graintürk Holding (GRTHO)

12. Graintürk Holding (GRTHO)

Graintürk Holding %250,3'lük artışla holding ve yatırım sektöründe sağlam bir performans sergiledi.

13. Banvit (BANVT)

13. Banvit (BANVT)

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Banvit, sürdürülebilir üretim stratejileri ve büyüyen pazar payı ile hisselerinin %246,3 oranında artmasını sağladı.

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Çekme Makarna
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