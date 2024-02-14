2024 Şubat Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 8 Festival ve Konser
2024 Şubat Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 8 Festival ve Konser
Şubat ayını eğlenceli ve bol aktiviteli geçirmek istiyorsanız buyrun sizi içeriğimize alalım ve şubat ayı boyunca katılabileceğiniz konser ve festivallere göz atıp, aylık planımızı dolduralım!
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1. Emma Shapplin
2. Yalın "Unutulmaz Şarkılar"
3. Giorgia Angiuli
4. Nova Norda
5. French 79
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6. Duman
7. Perdenin Ardındakiler
8. Zakkum
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