2024 Şubat Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 8 Festival ve Konser

18 Şubat'ta İzmir'de düzenlenecek olan Nova Norda konseri ile bağıra çağıra Nova Norda şarkılarına eşlik etmek isterseniz bu konser gerçekten çok iyi bir tercih. Hem bol bol eğleneceğiniz hem de şarkıların büyüsüne kapılacağınız bu konser size çok iyi gelecek!