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2024 Şubat Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 8 Festival ve Konser

etiket 2024 Şubat Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 8 Festival ve Konser

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 14:01

Şubat ayını eğlenceli ve bol aktiviteli geçirmek istiyorsanız buyrun sizi içeriğimize alalım ve şubat ayı boyunca katılabileceğiniz konser ve festivallere göz atıp, aylık planımızı dolduralım!

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1. Emma Shapplin

1. Emma Shapplin

Fransız soprano olan Emma Shapplin 19 Şubat'ta İstanbul'da sahne alıyor. Klasik müzik seviyor veya farklı bir etkinliğe katılmak istiyorsanız kesinlikle kaçırmamanız gereken bir konser!

2. Yalın "Unutulmaz Şarkılar"

2. Yalın "Unutulmaz Şarkılar"

Şöyle nostalji yapalım ve unutamadığımız şarkıları bağıra çağıra söyleyelim diyorsanız 29 Şubat Perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek olan Yalın konserine bilet alabilirsiniz!

3. Giorgia Angiuli

3. Giorgia Angiuli

Biraz dans etmek ve müziğin ritmine kapılmak istiyorsanız İstanbul'da 16 Şubat'ta düzenlenecek olan Giorgia Angiuli konserine gidebilir ve kendinizi tamamen müziğe bırakabilirsiniz!

4. Nova Norda

4. Nova Norda

18 Şubat'ta İzmir'de düzenlenecek olan Nova Norda konseri ile bağıra çağıra Nova Norda şarkılarına eşlik etmek isterseniz bu konser gerçekten çok iyi bir tercih. Hem bol bol eğleneceğiniz hem de şarkıların büyüsüne kapılacağınız bu konser size çok iyi gelecek!

5. French 79

5. French 79

Şubat ayının sonlarına doğru 23 Şubat'ta güzel bir etkinliğe katılmak istiyorsanız French 79 konseri size çok iyi gelecek. Tek yapmanız gereken şey kendinizi ritme bırakmak!

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6. Duman

6. Duman

Yılların eskitemediği bir grup varsa o da Duman'dır! Şarkılarını pek çoğumuzun ezbere bildiği, eşlik etmekten çok zevk aldığımız Duman grubunun konseri 23 Şubat'ta İzmir'de olacak.

7. Perdenin Ardındakiler

7. Perdenin Ardındakiler

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Perdenin Ardındakiler'in şarkılarına eşlik etmek istiyorsanız Adana'da 23 Şubat'taki konserini kaçırmamalısınız. Tek yapmanız gereken sevdiklerinizle birlikte Perdenin Ardındakiler konserine gitmek!

8. Zakkum

8. Zakkum

Şubat ayının son günü Antalya'da ne yapacağınıza daha karar vermediyseniz size güzel bir haberimiz var! 29 Şubat'ta Antalya'da Zakkum konseri var. Eskiden beri yaptıkları şarkılar ile kalbimizi çalan Zakkum'u canlı canlı dinlemek oldukça keyifli olacaktır.

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