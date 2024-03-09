2024 Şanlıurfa İmsakiye: Bugün Şanlıurfa İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Müslüman aleminin en kıymetli ve kutsal ayı olan Ramazan, bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Bu kutsal ay süresince, İslam dünyası iftar sofralarında birleşirken, yardımlaşma ve dayanışmanın hakim olduğu bugünlerde küslükler de bitecek. Oruçlarını tutan Müslümanlar, 30 gün süresince imsakiyeyi yakından izleyecekler. Biz de, oruç ibadetlerini zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmek isteyenler için Diyanet İmsakiye takvimine dayanarak imsak, sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini bir araya getirdik. Peki, bugün Şanlıurfa için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bayram namazı kaçta?

İşte 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...