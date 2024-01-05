2024 Nasıl Geçecek? Finans ve Ekonomi Dünyasının Önde Gelen Kuruluşlarından 2024 Tahminleri
2024 Nasıl Geçecek? Finans ve Ekonomi Dünyasının Önde Gelen Kuruluşlarından 2024 Tahminleri
Yeni yılla beraber yeni umutlar geliyorken, ekonomi dünyasının önde gelen kuruluşları 2024'ten biraz umutsuz... 2024'ün ekonomik açıdan pek iyimser geçmeyeceği öngörülüyor. Bu içerikle birlikte detayları inceleyelim!
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2023’te ekonomik olarak her şey yeterince zor geçmemiş gibi, 2024’te de bir iyileşme olmayacağı öngörülüyor.
Ayrıca IMF, ülke ve bölgelerin öngörülen büyüme oranlarını da paylaştı.
OECD’nin küresel büyümenin gerilmesi için verdiği oranlar ise daha farklı. 👇
OECD’ye göre öngörülen bu gerilemenin nedenleri belli…
Fitch ise Çin’deki gayrimenkul çöküşü ile Euro bölgesindeki ekonomik durgunlaşma nedeniyle 2024’de ekonomik anlamda keskin bir düşüş bekliyor.
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Euro bölgesindeki ekonominin durgunlaşması elbette Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor.
Ancak umutsuzluğa kapılmaya gerek yok, çünkü bir iyi haberimiz var!
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