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2024 Nasıl Geçecek? Finans ve Ekonomi Dünyasının Önde Gelen Kuruluşlarından 2024 Tahminleri

etiket 2024 Nasıl Geçecek? Finans ve Ekonomi Dünyasının Önde Gelen Kuruluşlarından 2024 Tahminleri

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 14:01

Yeni yılla beraber yeni umutlar geliyorken, ekonomi dünyasının önde gelen kuruluşları 2024'ten biraz umutsuz... 2024'ün ekonomik açıdan pek iyimser geçmeyeceği öngörülüyor. Bu içerikle birlikte detayları inceleyelim!

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2023’te ekonomik olarak her şey yeterince zor geçmemiş gibi, 2024’te de bir iyileşme olmayacağı öngörülüyor.

2022’de %3.5, 2023’te %3 olan küresel büyümenin 2024’te %2.9’a yavaşlayacağı öngörülüyor. Bu da 2000’ler ile 2019 arasındaki tarihsel ortalamanın çok altında olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca IMF, ülke ve bölgelerin öngörülen büyüme oranlarını da paylaştı.

ABD ekonomisinin %1.5, Euro bölgesinin %1.2 ve Çin’in %4.2 büyümesi bekleniyor. 

2023 yılında büyüme oranları ABD’nin %2.1, Euro bölgesinin %0.71, Çin’in ise %5 idi.

OECD’nin küresel büyümenin gerilmesi için verdiği oranlar ise daha farklı. 👇

OECD, 2024’te ABD’nin %1.5, Euro bölgesinin %0.9, Çin’in ise %4.7 oranında gerileyeceğini öngörüyor.

OECD’ye göre öngörülen bu gerilemenin nedenleri belli…

OECD; para politikasının sıkılaştırılması, küresel ticaretin ve tüketici güveninin zayıflaması gibi faktörler nedeniyle küresel büyümenin yavaşlayacağını öngörüyor.

Fitch ise Çin’deki gayrimenkul çöküşü ile Euro bölgesindeki ekonomik durgunlaşma nedeniyle 2024’de ekonomik anlamda keskin bir düşüş bekliyor.

Bu nedenle de 2024’ün zorlu geçeceğini öngören Fitch, Euro bölgesi için 2024’te tahmini büyümenin %0.5 civarında olacağını düşünüyor.

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Euro bölgesindeki ekonominin durgunlaşması elbette Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor.

Türkiye’den yapılacak ihracatlar için Euro bölgesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle 2024’te Euro bölgesini bekleyen ekonomik yapısal sorunlar ülkemizin ekonomisini de etkiliyor.

Ancak umutsuzluğa kapılmaya gerek yok, çünkü bir iyi haberimiz var!

20 ülkeden oluşan bir para birliği, çeşitli önlemlerle uzun süreli ekonomik darboğazın etkilerini azaltmaya çalışıyor. Ancak toparlanma sürecinde bile, %1'in üzerinde bir büyüme oldukça zor görünüyor. Bu çaba, şirketleri, hane halklarını ve bankaları uzun vadeli zararlar konusunda rahatlatmayı amaçlıyor.

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