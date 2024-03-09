2024 Konya İmsakiye: Bugün Konya İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Müslümanların en kutsal ayı olan Ramazan, tüm İslam toplumuna hayır getirsin. Bu yıl, 11 Mart Pazartesi günü başlayan Ramazan ayı süresince, tüm Müslümanlar iftar sofralarında bir araya gelme fırsatı bulacaklar. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar, 30 günlük süre zarfında imsakiye takvimini dikkatle izleyecekler. Biz de, Ramazan ayında oruç ibadetini zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmek isteyenler için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiye takvimine göre imsak, sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini bir araya getirdik. Peki, bugün Konya için iftar ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bayram namazı kaçta?

İşte 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...