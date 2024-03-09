2024 Kocaeli İmsakiye: Bugün Kocaeli İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan, İslam alemi için en kutsal ay olarak kabul edilir ve bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başladı. Oruç tutan Müslümanlar, 30 günlük bu süre zarfında imsakiyeyi dikkatle izleyecekler. İftar sofralarında bir araya gelecek olan tüm Müslümanlar, Ramazan ayının bereketini ve afiyetini paylaşacaklar. Oruç ibadetinin farz olduğu bu ayda, Diyanet İmsakiye takvimine göre imsak, sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini sizler için derledik. Kocaeli için bugünkü iftar vakti, sahur saati ve imsak vakti merak ediliyor. Peki, bugün Kocaeli için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bayram namazı kaçta?

İşte 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...