2024 Kasım Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser

Sahnesini izleyen herkes ama herkes Emre Fel'e bayılıyor! E herkes bu kadar bayılıyorken sizin neyiniz eksik ki? Eğer Emre Fel'i kendiniz de gidip dinlemek, şarkıları ve sahne performanslarıyla eğlenmek istiyorsanız Bostancı Gösteri Merkezi'nde buluşuyoruz demektir.