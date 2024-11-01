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2024 Kasım Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser

etiket 2024 Kasım Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 14:01

Kasım ayında eğlenmeye hazır mısınız? Eğer kendinize gidecek konser ve festival arıyorsanız bu içerik size bir eğlence rehberi olacak!

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1. Sena Şener - 5 Kasım

1. Sena Şener - 5 Kasım

Kasım'a Sena Şener ile başlamak nasıl bir fikir? Bizce kulağa harika geliyor! Birbirinden kalp kıran ve aynı zamanda güçlendiren aşk şarkılarıyla Sena Şener Samsun'da unutulmaz bir konser verecek!

2. Hadise - 9 Kasım

2. Hadise - 9 Kasım

Gerçekten de Türkiye'nin Beyonce'si olmayı başarmış tek bir kişi var, o da Hadise! Sahnede yaptığı şovlarla adeta devleşen Hadise, 9 Kasım'da Ankara'da sahne alacak. Hadise'nin sahneleri öyle keyifli geçiyor ki, kimi şarkılarda insan üzülürken kimilerinde ise dans etmeden duramıyor.

3. Hey! Douglas - 9 Kasım

3. Hey! Douglas - 9 Kasım

Hepimizin severek dinlediği şarkıları alıp bambaşka versiyonlarıyla çok daha fazla sevdirme işini Hey! Douglas'tan daha iyi yapabilecek bir sanatçı var mıdır? Varsa da biz tanımıyoruz! Hey! Douglas'ın sahnesini izlemek için 9 Kasım'da Şişli'deki Babylon'da buluşuyoruz.

4. Teoman - 15 Kasım

4. Teoman - 15 Kasım

Hep İç Anadolu veya Marmara önerilerinden sıkıldıysanız o halde Mardin'le geldik! Teoman 15 Kasım'da Mardin'de unutulmaz bir sahne yapacak. Herkes şarkılarını ezbere bildiği için çok keyifli bir konser olacağına eminiz.

5. MaviGri - 15 Kasım

5. MaviGri - 15 Kasım

Kızılcık Şerbeti'nde Umut'un seslendirmeye doyamadığı şarkıları bir de gerçek sahiplerinden dinlemek isterseniz o zaman 15 Kasım'da Konya'daki sahneyi kaçırmamanızı öneririz!

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6. Tuğçe Şenoğlu - 20 Kasım

6. Tuğçe Şenoğlu - 20 Kasım

'Yaaarrr bunu sana demiştiimmmm' diye bağıracağınız o konsere hazır mısınız? Tuğçe Şenoğlu, kendine has müzik tarzı ve tabii ki bu müzik tarzına bayılan sevenleriyle 20 Kasım'da Beyoğlu'nda buluşuyor!

7. Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar ve Faruk K - 22 Kasım

7. Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar ve Faruk K - 22 Kasım

Hala kafasının içinde alternatif bir 90'larda yaşayanlardansanız, bu etkinlik size öyle iyi gelecek ki! Etkinliğin adını söyleyelim, gerisini siz hayal edin: Yonca bizi 90'lara götür daha da geri getirme! E o zaman Konya'da 90'lara dönüş başlasın!

8. Emre Fel - 22 Kasım

8. Emre Fel - 22 Kasım

Sahnesini izleyen herkes ama herkes Emre Fel'e bayılıyor! E herkes bu kadar bayılıyorken sizin neyiniz eksik ki? Eğer Emre Fel'i kendiniz de gidip dinlemek, şarkıları ve sahne performanslarıyla eğlenmek istiyorsanız Bostancı Gösteri Merkezi'nde buluşuyoruz demektir.

9. Ümit Besen ve Pamela - 23 Kasım

9. Ümit Besen ve Pamela - 23 Kasım

Bu ikilinin birlikte sahne alacağı her etkinlik zaten şüphesiz unutulmaz olacaktır. Ancak yakın zamanda bir kalp kırıklığı yaşadıysanız bu konseri size pek önermeyebiliriz. Çünkü malum şarkı 'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?' söylenirken biraz üzülebilirsiniz...

10. Büyük Ev Ablukada - 24 Kasım

10. Büyük Ev Ablukada - 24 Kasım

Eğer bir kere bile Büyük Ev Ablukada konserine gittiyseniz mutlaka ikinci kez gitmek için konser takvimlerini takip etmişsinizdir. Sahnede kendileri de izleyiciler kadar eğlenen bu grup, 24 Kasım'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde!

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11. Deniz Tekin - 27 Kasım

11. Deniz Tekin - 27 Kasım

Müziği bıraktığını duyurarak bizleri çok üzen Deniz Tekin, az da olsa sahne almaya devam ediyor. Tekin'in kadife gibi sesiyle seslendirdiği şarkıları eşlik etmek istemeyeceksiniz çünkü doya doya onu dinlemek isteyeceksiniz. E o zaman İstanbul'da buluşuyoruz!

12. Gripin - 28 Kasım

12. Gripin - 28 Kasım

Aşk acısı çekenler bu konsere kulak versin! 28 Kasım'da Konya'da kolektif bir aşk acısı yaşama imkanı sunacak olan Gripin konseri, aynı zamanda herkesin şarkıları bağırarak söylemekten seslerinin kısılmasıyla sonuçlanacak.

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