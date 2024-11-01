2024 Kasım Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser
2024 Kasım Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser
Kasım ayında eğlenmeye hazır mısınız? Eğer kendinize gidecek konser ve festival arıyorsanız bu içerik size bir eğlence rehberi olacak!
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1. Sena Şener - 5 Kasım
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2. Hadise - 9 Kasım
3. Hey! Douglas - 9 Kasım
4. Teoman - 15 Kasım
5. MaviGri - 15 Kasım
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6. Tuğçe Şenoğlu - 20 Kasım
7. Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar ve Faruk K - 22 Kasım
8. Emre Fel - 22 Kasım
9. Ümit Besen ve Pamela - 23 Kasım
10. Büyük Ev Ablukada - 24 Kasım
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