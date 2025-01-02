2024 Google Play Store En İyi Uygulamalar Açıklandı
2024 Google Play Store En İyi Uygulamalar Açıklandı
Bu sene yeni telefonlar, uygulamalar ve hatta yapay zeka derken birçok uygulama da hayatımıza girdi. Google Play Store ise her sene olduğu gibi bu sene de Android işletim sistemli telefonların en çok kullandığı uygulamaları bir bir paylaştı. Gelin birlikte bakalım;
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1. En İyi Uygulama: Partiful
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2. En iyi çoklu cihaz uygulaması: Max
3. Eğlenmek için en iyi uygulama: Mila by Camilla Lorentzen
4. En iyi kişisel gelişim uygulaması: UpStudy - Camera Math Solver
5. Günlük ihtiyaçlar için en iyi uygulama: MacroFactor - Macro Tracker
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6. En İyi Gizli Mücevher: Timeleft
7. En iyi takip uygulaması: Baby Daybook - Newborn Tracker
8. Büyük Ekranlar için En İyisi: Infinite Painter
9. Google TV için en iyisi: Peacock TV: TV ve Film İzle
10. Çocuklar için en iyi uygulama: PBS KIDS Video
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