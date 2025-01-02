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2024 Google Play Store En İyi Uygulamalar Açıklandı

2024 Google Play Store En İyi Uygulamalar Açıklandı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 11:55

Bu sene yeni telefonlar, uygulamalar ve hatta yapay zeka derken birçok uygulama da hayatımıza girdi. Google Play Store ise her sene olduğu gibi bu sene de Android işletim sistemli telefonların en çok kullandığı uygulamaları bir bir paylaştı. Gelin birlikte bakalım; 

Kaynak

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1. En İyi Uygulama: Partiful

1. En İyi Uygulama: Partiful

Bu yılın en iyi uygulama ödülünün sahibi Partiful oluyor. Kendisi bir etkinlik planlama uygulaması ve davetiye tasarımı, dağıtımı ve ulaştırması açısından bu senenin en çok kullanılan uygulamalarından birisi konumunda yer alıyor.

2. En iyi çoklu cihaz uygulaması: Max

2. En iyi çoklu cihaz uygulaması: Max

Neredeyse her Android cihazda kullanılabilen Max, popüler televizyon dizileri ve vizyon sonrası filmleri izleyebileceğiniz bir yayın platformu. İster telefonda, ister tablette, isterseniz de televizyonunuzda dilediğiniz içeriği seyredebilir, hatta yine istediğiniz platformda kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

3. Eğlenmek için en iyi uygulama: Mila by Camilla Lorentzen

3. Eğlenmek için en iyi uygulama: Mila by Camilla Lorentzen

Günlük rutin aktivitelerinizi planlayabileceğiniz, sağlıklı bir gün geçirmek için planlar yapabileceğiniz ve fitness egzersizleri ile daha aktif bir döngü içerisine girebileceğiniz Mila by Camilla Lorentzen uygulaması, bu senenin en iyi eğlence uygulaması ödülünü aldı.

4. En iyi kişisel gelişim uygulaması: UpStudy - Camera Math Solver

4. En iyi kişisel gelişim uygulaması: UpStudy - Camera Math Solver

Özellikle öğrencilerin sıkça kullandığı ve kullanmaya devam ettiği bir uygulama olan UpStudy - Camera Math Solver, matematik, kimya, fizik ve biyoloji gibi derslerin soru çözümlerinin yer aldığı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

5. Günlük ihtiyaçlar için en iyi uygulama: MacroFactor - Macro Tracker

5. Günlük ihtiyaçlar için en iyi uygulama: MacroFactor - Macro Tracker

Kişisel planlarınızı oluşturabileceğiniz ve daha sağlıklı bir günlük rutin deneyimi elde edebileceğiniz MacroFactor - Macro Tracker, günlük ihtiyaçlar için en iyi uygulama kategorisinin birincisi oluyor.

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6. En İyi Gizli Mücevher: Timeleft

6. En İyi Gizli Mücevher: Timeleft

Son dönemlerde popüler olan 'gizemli date' uygulamalarının en popüleri olan Timeleft, birbirini hiç tanımayan insanların bir yemek randevusuna çıkmasına olanak tanıyor.

7. En iyi takip uygulaması: Baby Daybook - Newborn Tracker

7. En iyi takip uygulaması: Baby Daybook - Newborn Tracker

Yeni doğan bebekler için geliştirilen bu uygulama sayesinde yeme ve içme planlarını günlük olarak ayarlama şansınız bulunuyor. Aynı zamanda emzirme ve bez değişim saatleri gibi alarmlarıyla da size adeta kolay bir bakım süreci sunuyor.

8. Büyük Ekranlar için En İyisi: Infinite Painter

8. Büyük Ekranlar için En İyisi: Infinite Painter

Tabletler, telefonlar ve Chromebook'lar için tasarlanmış olan Infinite Painter, kullanıcılara boyama, çizim ve eskiz gibi farklı aktiviteler sunuyor. Özellikle büyük ekranlarda kullanılması için tasarlanmış bu uygulama, sanatı ve sanatçıyı bir araya getirmesiyle ünlenmiş durumda.

9. Google TV için en iyisi: Peacock TV: TV ve Film İzle

9. Google TV için en iyisi: Peacock TV: TV ve Film İzle

Google TV kullanıcılarının gözde uygulaması Peacock TV: TV ve Film İzle, dünyanın dört bir yanından TV kanallarını sunmasının yanı sıra popüler şovları da ekranlarınıza kadar getiriyor.

10. Çocuklar için en iyi uygulama: PBS KIDS Video

10. Çocuklar için en iyi uygulama: PBS KIDS Video

Çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir kanal arayışındaysanız o zaman Google Play'in bu sene ödül verdiği PBS KIDS Video'ya bir göz atabilirsiniz. İçerisinde çizgi filmler, yayınlar ve çok daha fazla içerik bulunuyor.

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
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