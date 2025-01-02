2024 Google Play Store En İyi Uygulamalar Açıklandı

Bu sene yeni telefonlar, uygulamalar ve hatta yapay zeka derken birçok uygulama da hayatımıza girdi. Google Play Store ise her sene olduğu gibi bu sene de Android işletim sistemli telefonların en çok kullandığı uygulamaları bir bir paylaştı. Gelin birlikte bakalım;

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