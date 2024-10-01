2024 Ekim Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser

Ceza ile Mercan Dede'yi aynı sahnede görmek, onları birlikte dinlemek güzel olmaz mıydı? M Lisa ise bu mükemmel gecenin açılışını yapacak. Böyle bir sahne kaçar mı? Hiç sanmıyoruz! O zaman Ankara'dakileri bu konsere davet ediyoruz!