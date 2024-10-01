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2024 Ekim Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser

etiket 2024 Ekim Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 14:01

Ekim ayında eğlenmeye hazır mısınız? Eğer kendinize gidecek konser ve festival arıyorsanız bu içerik size bir eğlence rehberi olacak!

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1. Teoman - 3 Eylül

1. Teoman - 3 Eylül

Bu sene Efes Antik Tiyatrosunda yapılan konserlerin hepsi büyük ses getirdi. Şimdi de sıra Teoman'da! 3 Eylül'de Efes Antik Tiyatrosunda gerçekleşecek olan bu konserde Teoman sevilen şarkıları en büyüleyici atmosferde seslendirecek.

2. Ben Böhmer - 4 Ekim

2. Ben Böhmer - 4 Ekim

Elektronik müziğe ilgi duyuyorsanız Ben Böhmer'in sahnesini kaçırmak hiç istemezsiniz! Berlin'den gelecek olan genç yetenek, İstanbul'da unutulmaz bir gece yaşatacak. Bu performansı kaçırırsanız yıllar sonra 'Ne konserdi ama yaa' cümlesini sıklıkla duyarsınız.

3. Family Fest - 4-5-6 Ekim

3. Family Fest - 4-5-6 Ekim

Türkiye’nin ilk aile festivali olacak olan Family Fest, toplamda üç gün sürecek. Festivalde çocuklar ve ailelere yönelik atölyeler, aktivite alanları, oyunlar, söyleşiler ve konserler olacak.  Festivalin ilk gününde Gökhan Türkmen, ikinci gününde Can Bonomo, son gününde ise Nil Karaibrahimgil sahne alacak.

4. maNga - 5 Ekim

4. maNga - 5 Ekim

Daha önce hiç maNga konserine gitmediyseniz, bunu kaçırmamanız gerektiğini söyleyebiliriz! 5 Ekim'de Bursa'da verilecek bu konserde çılgınca zıplayarak Hint Kumaşı'nı söyleyebilir, Cevapsız Sorular'da içlenebilirsiniz...

5. Live From Fest - 5-6 Ekim

5. Live From Fest - 5-6 Ekim

Bu seferki eğlencenin adresi ise Kayseri! Kayseri’de iki gün sürecek olan Live From Fest, birbirinden önemli isimleri sahnesinde ağırlayacak. İlk gün sahnede; Gülşen, Murat Boz, Lil Zey, Gökcan Sanlıman ve Layla Puliçe yer alacak. İkinci gün ise Hadise, Teoman, Gripin, Melis Fis ve Böyleyken Böyle yer alacak.

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6. INJI - 10 Ekim

6. INJI - 10 Ekim

Geçen seneye damgasını vuran INJI, düzenlediği turne kapsamında 10 Ekim'de Ankara'da olacak! INJI ile birlikte 'Abi azcık göbek atalım yaa' diyorsanız, bu konserde kesinlikle yer almanız gerekiyor!

7. Yalın - 12 Ekim

7. Yalın - 12 Ekim

Sevgilinizle gideceğiniz unutulmaz bir konser arıyorsanız, işte o konser ayağınıza geldi! 12 Ekim'de Yalın şarkılarıyla birlikte bir Eskişehir akşamında aşk dolmak... Var bir hayalimiz diyebiliriz!

8. Göksel - 19 Ekim

8. Göksel - 19 Ekim

Göksel gerçekten de aurası ve şarkılarıyla bambaşka bir sahne performansı sunuyor. Onu izlerken büyülenmemek çok zor! Eğer siz de bu büyüye dahil olmak istiyorsanız 19 Ekim'de Şanlıurfa'daki konserine gidebilirsiniz.

9. Ceza, Mercan Dede ve M Lisa - 19 Ekim

9. Ceza, Mercan Dede ve M Lisa - 19 Ekim

Ceza ile Mercan Dede'yi aynı sahnede görmek, onları birlikte dinlemek güzel olmaz mıydı? M Lisa ise bu mükemmel gecenin açılışını yapacak. Böyle bir sahne kaçar mı? Hiç sanmıyoruz! O zaman Ankara'dakileri bu konsere davet ediyoruz!

10. MFÖ - 24 Ekim

10. MFÖ - 24 Ekim

Özkan'ın kaybından sonra sahnelere yavaş yavaş dönmeye başlayan Mazhar ve Fuat, 24 Ekim'de İstanbul'da sahne alacak. Zamansız hit parçaları ile bu konserde bol bol dans edecek, bol bol hüzünleneceksiniz. Gecenin sonunda ise yıllarca canlı yaşayacak bir anı biriktirmiş olacaksınız.

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11. Emre Fel - 26 Ekim

11. Emre Fel - 26 Ekim

Son dönemlerin en popüler isimlerinden biri haline gelen Emre Fel, sahnedeki enerjisiyle insanı gerçekten de etkilemeyi başarıyor. Ayrıca nostaljik esintili parçalarının da dinlemesi ayrı bir keyifli. Emre Fel'in sahnesini izlemek istiyorsanız 26 Ekim'de İstanbul konserinde buluşuyoruz!

12. The White Buffalo - 31 Ekim

12. The White Buffalo - 31 Ekim

Son konserimiz ise Sons of Anarchy hayranlarını mutlu edecek türden. Dizinin müziklerini besteleyen The White Buffalo, Ankara'da müthiş bir konser verecek! Bir SOA hayranı olarak Come Join The Murder'ı canlı dinlemek gerçekten de unutulmaz bir an olacaktır.

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