2024 Ekim Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser
2024 Ekim Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser
Ekim ayında eğlenmeye hazır mısınız? Eğer kendinize gidecek konser ve festival arıyorsanız bu içerik size bir eğlence rehberi olacak!
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1. Teoman - 3 Eylül
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2. Ben Böhmer - 4 Ekim
3. Family Fest - 4-5-6 Ekim
4. maNga - 5 Ekim
5. Live From Fest - 5-6 Ekim
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6. INJI - 10 Ekim
7. Yalın - 12 Ekim
8. Göksel - 19 Ekim
9. Ceza, Mercan Dede ve M Lisa - 19 Ekim
10. MFÖ - 24 Ekim
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