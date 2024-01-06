2024'e Hareketli Başlayan Borsada Başı Dönen Yatırımcılardan Haftanın Goygoyları
2024'e Hareketli Başlayan Borsada Başı Dönen Yatırımcılardan Haftanın Goygoyları
2024'e bir gün düşüp, bir gün çıkarak güç toplamaya çalışarak başlayan Borsa İstanbul'da başı dönen hisse yatırımcıları, finansal özgürlük savaşçıları, temettü neferlerinin timeline'a düşen neşeli tweetlerini sizler için derledik.
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Temettüsü bol, getirisi yüksek, vadesi ömürlük bir paylaşımla başlayalım.
Duygudan duyguya sürüklenenlerle devam edelim.
Hacmi en yüksek hisselerden Tüpraş'ın bakıma girmesi bazılarını üzdü.
Çok da bağlanmamak lazım.
2022 sonrası 2023'te borsa yatırımcısının halka arzlar olmasa hali pür meali.
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Haftayı böyle kapayanlar da var tabi.
Kızdırmışlar galiba.
2 ay yine iyi gibi, 1 haftada buna dönen var.
Gözler tavana dikildi.
Sonuçta istikrar sağlanmış.
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Çok açık hedef değil mi?
Yoruma gerek yok, mükemmel görüyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere, oynaklığınız kârınıza destek olsun, kağıtlarınız dirençte, tahtalarınız tavanda olsun.
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