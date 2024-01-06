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2024'e Hareketli Başlayan Borsada Başı Dönen Yatırımcılardan Haftanın Goygoyları

2024'e Hareketli Başlayan Borsada Başı Dönen Yatırımcılardan Haftanın Goygoyları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.01.2024 - 13:01

2024'e bir gün düşüp, bir gün çıkarak güç toplamaya çalışarak başlayan Borsa İstanbul'da başı dönen hisse yatırımcıları, finansal özgürlük savaşçıları, temettü neferlerinin timeline'a düşen neşeli tweetlerini sizler için derledik.

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Temettüsü bol, getirisi yüksek, vadesi ömürlük bir paylaşımla başlayalım.

Temettüsü bol, getirisi yüksek, vadesi ömürlük bir paylaşımla başlayalım.
twitter.com

Duygudan duyguya sürüklenenlerle devam edelim.

Hacmi en yüksek hisselerden Tüpraş'ın bakıma girmesi bazılarını üzdü.

Hacmi en yüksek hisselerden Tüpraş'ın bakıma girmesi bazılarını üzdü.
twitter.com

Çok da bağlanmamak lazım.

2022 sonrası 2023'te borsa yatırımcısının halka arzlar olmasa hali pür meali.

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Haftayı böyle kapayanlar da var tabi.

Kızdırmışlar galiba.

2 ay yine iyi gibi, 1 haftada buna dönen var.

Gözler tavana dikildi.

Sonuçta istikrar sağlanmış.

Sonuçta istikrar sağlanmış.
twitter.com
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Çok açık hedef değil mi?

Çok açık hedef değil mi?
twitter.com

Yoruma gerek yok, mükemmel görüyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere, oynaklığınız kârınıza destek olsun, kağıtlarınız dirençte, tahtalarınız tavanda olsun.

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