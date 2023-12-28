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2024’e Girerken Sabah Akşam Düşündüğü Tek Şey Ekonomi Olan Yakınlarına Alabileceğin 8 Muzip Yılbaşı Hediyesi

etiket 2024’e Girerken Sabah Akşam Düşündüğü Tek Şey Ekonomi Olan Yakınlarına Alabileceğin 8 Muzip Yılbaşı Hediyesi

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 14:01

Yeni yıl yaklaşıyor ve herkes yakınları için hediyeler almaya başladı bile! Biz de bu içerikte, ekonomiyle ilgili konulara kendini fazla kaptıran yakınlarınız için alabileceğiniz biraz esprili hediyeleri derledik 👇

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1. Şöyle büyük bir hediye olsun diyorsanız buyurun. 👇

1. Şöyle büyük bir hediye olsun diyorsanız buyurun. 👇

O tıkır tıkır para sayma sesi kulağınıza geldi değil mi? İşte ekonomiyle yatıp kalkanlara alınabilecek en güzel hediyelerden biri bizce budur!

2. 7/24 her şeyi hesaplamaya devam etsin diyorsanız 👇

2. 7/24 her şeyi hesaplamaya devam etsin diyorsanız 👇

Hesap makinesi kesinlikle ideal bir hediye olur 😂 Ee ekonomiden anlayan birine alınabilecek en kullanışlı hediyelerden biri!

3. Ama biraz kendine bir şeyler katsın istiyorsanız kitap da bir seçenek olabilir.

3. Ama biraz kendine bir şeyler katsın istiyorsanız kitap da bir seçenek olabilir.

Ekonomi veya zengin olmakla ilgili kitaplar alarak ilgisini çeken bir konuyla ilgili daha da bilgilenmesini sağlayabilirsiniz.

4. Çok istediği ama bir türlü alamadığı o hediyeyi alın.

4. Çok istediği ama bir türlü alamadığı o hediyeyi alın.

Yakınınız, ekonomiyle çok ilgileniyor ve sürekli maddiyat hakkında konuşuyorsa bu kişinin eli de biraz sıkı olabilir. Belki onun için, çok istediği ama paraya kıyıp da alamadığı bir hediye satın alabilirsiniz.

5. Hem güzel hem de kullanışlı bir hediye.

5. Hem güzel hem de kullanışlı bir hediye.

Para seven insan cüzdan da sever 😂 O halde böyle bir kişiye alınabilecek en güzel hediyelerden biri de kesinlikle cüzdan olur!

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6. Dolar puzzle en komik hediyelerden olabilir 😂

6. Dolar puzzle en komik hediyelerden olabilir 😂

İster dolar, ister farklı bir para birimi şeklinde alabileceğiniz veya yaptırabileceğiniz bir puzzle, kesinlikle yeni yılın unutulmaz anlarından biri olur!

7. Esprili bir karikatür hediye edebilirsiniz.

7. Esprili bir karikatür hediye edebilirsiniz.

Eğer bu kişi ekonomiyle yakından ilgiliyse, onun bu ilgisini yansıtan; sayılar, para birimleri gibi detayların olduğu bir karikatürünü çizdirebilirsiniz.

8. Sihirli para basma yazıcısı oldukça ilginç bir hediye olabilir.

8. Sihirli para basma yazıcısı oldukça ilginç bir hediye olabilir.

Kağıdı paraya dönüştürmesiyle oldukça esprili ve eğlenceli bir hediye olabilir.

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