2024’e Girerken Sabah Akşam Düşündüğü Tek Şey Ekonomi Olan Yakınlarına Alabileceğin 8 Muzip Yılbaşı Hediyesi
2024’e Girerken Sabah Akşam Düşündüğü Tek Şey Ekonomi Olan Yakınlarına Alabileceğin 8 Muzip Yılbaşı Hediyesi
Yeni yıl yaklaşıyor ve herkes yakınları için hediyeler almaya başladı bile! Biz de bu içerikte, ekonomiyle ilgili konulara kendini fazla kaptıran yakınlarınız için alabileceğiniz biraz esprili hediyeleri derledik 👇
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1. Şöyle büyük bir hediye olsun diyorsanız buyurun. 👇
2. 7/24 her şeyi hesaplamaya devam etsin diyorsanız 👇
3. Ama biraz kendine bir şeyler katsın istiyorsanız kitap da bir seçenek olabilir.
4. Çok istediği ama bir türlü alamadığı o hediyeyi alın.
5. Hem güzel hem de kullanışlı bir hediye.
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6. Dolar puzzle en komik hediyelerden olabilir 😂
7. Esprili bir karikatür hediye edebilirsiniz.
8. Sihirli para basma yazıcısı oldukça ilginç bir hediye olabilir.
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