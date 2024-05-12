2024 Babalar Günü Ne Zaman? Babalar Günü Hangi Gün Kutlanacak?
2024 Babalar Günü Ne Zaman? Babalar Günü Hangi Gün Kutlanacak?
Bir yıl içerisinde kutlanacak sayısız özel gün var. Anneler ve Babalar Günü de bu özel tarihlerden bir tanesi. Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Babalar Günü ise Haziran ayında kutlanıyor. Peki 2024 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü ayın kaçında?
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Babalar Günü her yıl Haziran ayında kutlanıyor.
Babalar Günü Ne Zaman 2024?
Babalar Günü dünya çapında aynı günde kutlansa da bazı ülkelerde farklılık gösteriyor.
Babalar Günü Nasıl Ortaya Çıktı?
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