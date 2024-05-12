2024 Babalar Günü Ne Zaman? Babalar Günü Hangi Gün Kutlanacak?

Babalar Günü neredeyse tüm ülkelerde Haziran ayının 3.pazar gününde kutlanır. Fakat bazı ülkelerin Babalar Günü kutlama ritüelleri farklıdır. Bu ülkeler, kendileri için önemli olan farklı günlerde Babalar Günü'nü kutlar.

Örneğin Tayland'da ülke kralının doğum günü olan 5 Aralık'ta, Brezilya'da Ağustos ayının ikinci pazarında, Avustralya ve Yeni Zelanda'da ise Eylül ayının ilk pazarında kutlanır.