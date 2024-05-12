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2024 Babalar Günü Ne Zaman? Babalar Günü Hangi Gün Kutlanacak?

2024 Babalar Günü Ne Zaman? Babalar Günü Hangi Gün Kutlanacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.05.2024 - 10:36

Bir yıl içerisinde kutlanacak sayısız özel gün var. Anneler ve Babalar Günü de bu özel tarihlerden bir tanesi. Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Babalar Günü ise Haziran ayında kutlanıyor. Peki 2024 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü ayın kaçında?

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Babalar Günü her yıl Haziran ayında kutlanıyor.

Babalar Günü her yıl Haziran ayında kutlanıyor.

Yılın en önemli özel günleri arasında hiç şüphesiz Anneler Günü ve Babalar Günü yer alıyor. Anneler Günü, her yıl Mayıs ayı içerisinde kutlanıyor. Babalar günü ise her yıl Haziran ayında kutlanıyor. Babalar Günü, Haziran ayının üçüncü pazarında birçok ülkede kutlanıyor.

Babalar Günü Ne Zaman 2024?

Babalar Günü Ne Zaman 2024?

2024 yılı Babalar Günü 16 Haziran Pazar günü kutlanacak. Her yıl Haziran ayının 3.haftasında kutlanan Babalar Günü bu yıl da 16 Haziran'a denk geliyor. 

Babalar Günü 2023 yılında ise 18 Haziran Pazar günü kutlanmıştı.

Babalar Günü dünya çapında aynı günde kutlansa da bazı ülkelerde farklılık gösteriyor.

Babalar Günü dünya çapında aynı günde kutlansa da bazı ülkelerde farklılık gösteriyor.

Babalar Günü neredeyse tüm ülkelerde Haziran ayının 3.pazar gününde kutlanır. Fakat bazı ülkelerin Babalar Günü kutlama ritüelleri farklıdır. Bu ülkeler, kendileri için önemli olan farklı günlerde Babalar Günü'nü kutlar.

Örneğin Tayland'da ülke kralının doğum günü olan 5 Aralık'ta, Brezilya'da Ağustos ayının ikinci pazarında, Avustralya ve Yeni Zelanda'da ise Eylül ayının ilk pazarında kutlanır.

Babalar Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Babalar Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Babalar Günü'nü resmi olarak kutlayan ilk isim ABD Başkanı Calvin Ccolidge olmuştur. Babalar Günü'nün tarihi ise Amerika İç Savaşı'na dayanıyor. 

Amerika İç Savaşı sonrasında savaş gazisi bir kız çocuğu Sonora Smart Dodd, babasının bir özel günü olmasını istemiştir. Çocuklarına tek başına bakan babası için özel bir gün olmamasına tepki göstermiştir. 

Dodd'un bu fikri kabul görmüş ve babalar günü kutlamaları için hazırlıklar başlamıştır. 

Dodd, Babalar Günü'nü babasının doğum gününde, yani 5 Haziran'da kutlamak istemiştir. Ancak hazırlıkları yetişmeyince Haziran ayının 3. pazarında kutlamıştır.

Tarihteki ilk babalar günü 19 Haziran 1910 tarihinde kutlanmış ve günümüze kadar her Haziran ayının 3. pazarında kutlanmıştır.

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