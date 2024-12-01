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2024 Aralık Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser

etiket 2024 Aralık Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 14:01

Aralık ayını şöyle coşkuyla geçirmek isteyenler burada mı? İşte Türkiye'nin herhangi bir noktasında düzenlenen ve Aralık'ta katılabileceğiniz birbirinden keyifli festival ve konserleri özenle seçtik. E hazırsanız, hadi başlayalım!

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1. Medieval Festival - Ankara

1. Medieval Festival - Ankara

7 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek festival ile Orta Çağ'ın kapılarını aralayabilirsiniz. Gündüz atölye ve workshopların yer aldığı festivalde akşam eşsiz dans gösterileri olacak.

2. Yüzüklerin Efendisi Konseri - Ankara

2. Yüzüklerin Efendisi Konseri - Ankara

Yüzüklerin Efendisi hayranları buraya! Elfler ve hobbitlerin büyülü dünyasına canlı bir orkestra ile adım atmak ister misiniz? Mordor'un seslerini duymak için bu konsere gitmeyi unutmayın.

3. WinterLand - İstanbul

3. WinterLand - İstanbul

Yeni yıl coşkusunu yaşamak istiyorsanız bu kapsamlı Christmas markete kesinlikle gitmelisiniz. Hem konserler hem de atölyelerin, stantların olduğu bu etkinlik 30 Kasım'da başlıyor ve 30 Aralık tarihine kadar sürüyor.

4. Duman - İstanbul

4. Duman - İstanbul
blog.biletino.com

8 Aralık günü Wolkswagen Arena'da Duman'ı dinlemeye hazır mısınız? Aşık olacağınız şarkıları ve performansı ile Duman Aralık ayında İstanbul'da konser veren isimlerden biri!

5. Melike Şahin - İzmir

5. Melike Şahin - İzmir

Şöyle biraz da Melike Şahin dinleyelim diyorsanız İzmir'de konseri var hem de 20 Aralık'ta. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda mükemmel bir ortamda eşsiz bir konser vereceğine eminiz.

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6. Hande Yener - Adana

6. Hande Yener - Adana

Türkçe pop ile eğlenceli bir akşam geçirmek istiyorsanız sizi hande Yener konserine alalım. 6 Aralık'ta Jolly Joker Adana sahnesine çıkacak olan Hande Yener kurtlarınızı dökmenizi sağlayabilir.

7. Evgeny Grinko - İstanbul

7. Evgeny Grinko - İstanbul

Melodileri ile sizi bambaşka bir yere ışınlayan Evgeny Grinko da Aralık ayında İstanbul'da! 24 Aralık günü Wolkswagen Arena'da sahneye çıkacak Grinko ve aşık eden müziğini kaçırmayın.

8. Sena Şener - Adana

8. Sena Şener - Adana

Sena Şener'in aşık eden sesini dinlediğiniz, keyifli bir akşam geçirmek istiyorsanız sizi 13 Aralık günü 01 Burda PGM Sahne'ye alalım. Sena Şener ve eşsiz şarkılarını dinlemek için eşsiz bir fırsat.

9. Gazapizm - Eskişehir

9. Gazapizm - Eskişehir

Biraz da rap müzik tabii ki! Gazapizm'e bağıra çağıra eşlik etmek isterseniz 14 Aralık Cuma günü Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nde yerinizi almayı tavsiye ederiz. İnanın çok keyifli geçecek!

10. Can Ozan - Eskişehir

10. Can Ozan - Eskişehir

Can Ozan ile şöyle soft ve romantik bir konser deneyimlemeye ne dersiniz? Her şarkısı ayrı bir tarz olan Can Ozan, 4 Aralık'ta IF'te sahne alıyor. Kaçırmamak için acele edin!

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11. Pinhani - Antalya

11. Pinhani - Antalya

Pinhani'nin zihnimizde yer etmiş şarkılarına eşlik etmeye ne dersiniz? 7 Aralık'ta Kaleiçi'nde sahne alacak Pinhani'yi canlı canlı dinlemek için çok keyifli bir fırsat!

12. Ogün Sanlısoy - Çanakkale

12. Ogün Sanlısoy - Çanakkale

Biraz da nostalji diyenler buraya! Ogün Sanlısoy 20 Aralık'ta Çanakkale'de sahne alıyor. Bağıra çağıra Sanlısoy'un şarkılarına eşlik etmek için tarihi not alın!

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