2024 Aralık Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser
2024 Aralık Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser
Aralık ayını şöyle coşkuyla geçirmek isteyenler burada mı? İşte Türkiye'nin herhangi bir noktasında düzenlenen ve Aralık'ta katılabileceğiniz birbirinden keyifli festival ve konserleri özenle seçtik. E hazırsanız, hadi başlayalım!
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1. Medieval Festival - Ankara
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2. Yüzüklerin Efendisi Konseri - Ankara
3. WinterLand - İstanbul
4. Duman - İstanbul
5. Melike Şahin - İzmir
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6. Hande Yener - Adana
7. Evgeny Grinko - İstanbul
8. Sena Şener - Adana
9. Gazapizm - Eskişehir
10. Can Ozan - Eskişehir
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11. Pinhani - Antalya
12. Ogün Sanlısoy - Çanakkale
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