2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen diğer tür uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olduğu durumlarda saatlik ücret 550 lira olarak kararlaştırıldı.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilen hukuki uyuşmazlıklarda üzerinde anlaşılan miktarın ilk 200 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u ücret olacak.

Yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.