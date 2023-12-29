2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümündeki arabuluculuk faaliyetleri için 2024'te yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.
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Aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıkları için saatlik ücretler
Ticari uyuşmazlıklar için yeni ücret tarifesi
Kira, komşu hakkı ve kat mülkiyeti kanunu uyuşmazlıkları için yeni tarife
1 Ocak'tan itibaren yürürlükte
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