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2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.12.2023 - 11:21

Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümündeki arabuluculuk faaliyetleri için 2024'te yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.

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Aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıkları için saatlik ücretler

Aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıkları için saatlik ücretler

  • 2 kişinin taraf olduğu durumlarda, taraf başına bir saatlik ücret 520 lira olarak belirlendi.

  • 3-5 kişinin taraf olduğu durumlarda, taraf sayısı gözetmeksizin bir saatlik ücret 1100 lira oldu.

  • 6-10 kişinin taraf olduğu durumlarda, taraf sayısı gözetmeksizin bir saatlik ücret 1200 lira olarak belirlendi.

  • 11 ve daha fazla kişinin taraf olduğu durumlarda, taraf sayısı gözetmeksizin bir saatlik ücret 1300 lira olarak belirlendi.

Ticari uyuşmazlıklar için yeni ücret tarifesi

Ticari uyuşmazlıklar için yeni ücret tarifesi

  • 2 kişinin taraf olduğu ticari uyuşmazlıklarda saat ücreti 900 lira olarak belirlendi.

  • 3-5 kişi arasındaki ticari uyuşmazlıklar için ücret 1900 lira oldu.

  • 6-10 kişi arasındaki ticari uyuşmazlıklar için ücret 2000 lira olarak belirlendi.

  • 11 ve üzeri kişi içeren ticari uyuşmazlıklar için ise saatlik ücret 2100 lira olarak kararlaştırıldı.

Kira, komşu hakkı ve kat mülkiyeti kanunu uyuşmazlıkları için yeni tarife

Kira, komşu hakkı ve kat mülkiyeti kanunu uyuşmazlıkları için yeni tarife

  • 2 kişinin taraf olduğu durumlarda, taraf başına bir saatlik ücret 580 lira olarak belirlendi.

  • 3-5 kişinin taraf olduğu durumlarda, taraf sayısı gözetmeksizin bir saatlik ücret 1200 lira oldu.

  • 6-10 kişinin taraf olduğu durumlarda, taraf sayısı gözetmeksizin bir saatlik ücret 1300 lira olarak belirlendi.

  • 11 ve daha fazla kişinin taraf olduğu durumlarda, taraf sayısı gözetmeksizin bir saatlik ücret 1400 lira olarak belirlendi.

1 Ocak'tan itibaren yürürlükte

1 Ocak'tan itibaren yürürlükte

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen diğer tür uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olduğu durumlarda saatlik ücret 550 lira olarak kararlaştırıldı. 

Konusu para olan veya para ile değerlendirilen hukuki uyuşmazlıklarda üzerinde anlaşılan miktarın ilk 200 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u ücret olacak. 

Yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

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