2024 Antalya İmsakiye: Bugün Antalya İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Müslüman topluluklar için büyük bir kutsallık taşıyan ve yılın en değerli ayı olarak kabul edilen Ramazan ayı, nihayet geldi. Bu yıl, 11 Mart Pazartesi günü başlayan ve 30 gün sürecek olan Ramazan boyunca, Müslümanlar iftar sofralarında bir araya gelecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan imsakiye takvimi, bu süreçte dikkatle takip ediliyor. Biz de, ibadetlerini zamanında yerine getirmek isteyen Antalyalılar için 2024 yılına ait imsakiye takvimini sunduk. Peki, bugün Antalya için iftar ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bayram namazı kaçta?

İşte 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...