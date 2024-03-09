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2024 Ankara İmsakiye: Bugün Ankara İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

2024 Ankara İmsakiye: Bugün Ankara İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan Diyanet İşleri Başkanlığı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.03.2024 - 19:24

Müslümanlar için kutsal sayılan ve yılın en kıymetli ayı olarak büyük önem teşkil eden üç ayların sonuncusu Ramazan ayı geldi çattı. 11 Mart Pazartesi günü başlayan Ramazan bu yıl 30 gün sürecek. Bir ay boyunca iftar sofralarında kavuşacak olan Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen imsakiye takvimini yakından takip ediyor. Biz de ibadetlerini vaktinde yerine getirmek isteyen başkentliler için 2024 yılı imsakiye takvimini yayınladık. Peki, bugün Ankara için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bayram namazı kaçta?

İşte 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Ankara'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...

İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte, 2024 imsakiyesine göre Ankara iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇

Herkese hayırlı Ramazanlar!

Herkese hayırlı Ramazanlar!
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