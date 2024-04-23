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2023 Yılında En Çok Tercih Edilen Araba Renkleri Hangileri?

etiket 2023 Yılında En Çok Tercih Edilen Araba Renkleri Hangileri?

Pelin Gülşen
Pelin Gülşen - yazio
23.04.2024 - 23:13

Almanya'nın en büyük kimya şirketi BASF tarafından kısa süre önce yayınlanan yıllık küresel raporda, 2023 yılında dünya genelinde üretilen yeni otomobillerin % 81'inin beyaz, siyah, gri ve gümüşün tonlarında olduğunu açıkladı.

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Ticari olmayan binek araçlarda uzun yıllardır devam eden beyaz rengin popülerliği 2023 yılında siyah renge biraz pay kaptırsa da hâlâ devam ediyor.

Ticari olmayan binek araçlarda uzun yıllardır devam eden beyaz rengin popülerliği 2023 yılında siyah renge biraz pay kaptırsa da hâlâ devam ediyor.

Açıklanan rapora göre 2024 yılında her ne kadar akromatik renklerin öncelikli tercihi öngörülse de lider beyazın tahtı ileriki yıllarda sarsılacak gibi duruyor.

Elbette tüketici renk tercihleri de farklı bölgelere göre değişmektedir. Örneğin, Kuzey Amerika'da daha koyu griler yerine daha açık gümüş tonları tercih edilirken; Avrupa ,Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde eğilim daha koyu tonlara yöneliyor. Bu bölgesel farklılıklar, gelişen renk trendlerine ilgi çekici bir boyut katıyor.

Bu arada, müşteriler arasında popülerliğini korumaya devam eden mavi, kırmızı, yeşil, kahverengi ve bej gibi kromatik renkler, toplam pazar paylarında önemli bir değişiklik olmadan sabit kalmıştır (%19).

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi sürücülerinin renk tercihleri

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi sürücülerinin renk tercihleri

Akromatik renkler - beyaz, siyah, gri ve gümüş - Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da ( EMEA ) % 2 puan kazandı. Otomobil alıcıları daha açık renkler olan beyaz ve gümüşten daha koyu tonlar olan siyah ve griye yöneldi.

Avrupalı tüketiciler renkleri seçerken ülkelere özgü tercihlerde bulunmuşlardır. Almanya maviyi (%11), İspanya ve Birleşik Krallık kırmızı ve turuncuyu (yaklaşık %9), Fransa yeşili (%6) severken, İtalya tüm renklere olan sevgisini göstermiş ve kromatik renklerin payı beş ülke arasında en yüksek olmuştur (%30).

Başlıca EMEA ülkelerinin her birinde ve genel olarak farklı renk dağılımı görülebilir. Otomobil üreticileri, artık otomobil bayilerinde bireysellik ve yaratıcılık için çok fazla alan bıraktı ve otomobil alıcıları da bundan faydalanıyor.

Kuzey Amerika Bölgesi renk tercihleri

Kuzey Amerika Bölgesi renk tercihleri

EMEA'da olduğu gibi Kuzey Amerika'da da akromatik renkler - beyaz, siyah, gümüş ve gri - toplamda % 2 puan kazandı. Tüketiciler, otomobil üreticilerinin birkaç gri rengi kullanımdan kaldırmasının ardından tercihlerini daha açık bir yöne doğru kaydırdılar.

Genellikle gümüş tonları ile eksilen grilerin yerini aldı.

Kuzey Amerika, 2023 yılında da diğer bölgelere kıyasla en yüksek kırmızı otomobil payına sahipti. Buna rağmen kırmızı Kuzey Amerika'daki en popüler renk olan maviyi geçemedi.

Asya Pasifik Bölgesi renk tercihleri

Asya Pasifik Bölgesi renk tercihleri

Asya Pasifik'te kromatik renklerin payı 2022'ye kıyasla hafif bir artış gösterdi. Başta yeşil olmak üzere doğal renklerin popülaritesi arttı. Daha açık renkler, özellikle açık grimsi renkler ve gümüş daha popüler hale geldi.

Asya Pasifik'in renk açısından daha çeşitli olmasının bir nedeni de gövde tiplerindeki büyük çeşitliliktir. Yeni Enerji Araçlarında (NEV) özellikle daha yeşil ve mordan etkilenen renklerde yeni tonlar görülebilir. Yeni otomobil üreticileri yeni araçlar üretirken, alışılagelmiş renklerden daha fazlasını hayal ediyorlar ve gerçeğe dönüşen tasarımlarında cesur ve yaratıcı renk yaklaşımları genç tüketiciler tarafından takdir ediliyor.

Güney Amerika Bölgesi renk tercihleri

Güney Amerika Bölgesi renk tercihleri

Güney Amerika tarihsel olarak renkler konusunda muhafazakâr bir yaklaşıma sahiptir ve 2023 yılında tercihlerin büyük bir kısmı renksizdir. Güney Amerika'da montajı yapılan yeni araçların toplam %86'sı beyaz, siyah, gümüş veya gri gövdeye sahiptir ve bu oran tüm bölgeler arasında en yüksektir. Gümüş rengi oranı da Güney Amerika'da en yüksektir.

Bu tür bir pazarda, giderek daha fazla otomobil üreticisi akromatik renkleri öne çıkarmak için efektli pigmentlerden elde edilen renkleri tercih ediyor. Yayınlanan rapora göre tüm araç tiplerinde 2022'ye kıyasla daha fazla otomobilde efekt içeren renkler tercih edildi.

(Kaynak: BSAF 2023 Yıllık Raporu )

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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