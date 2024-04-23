2023 Yılında En Çok Tercih Edilen Araba Renkleri Hangileri?
2023 Yılında En Çok Tercih Edilen Araba Renkleri Hangileri?
Almanya'nın en büyük kimya şirketi BASF tarafından kısa süre önce yayınlanan yıllık küresel raporda, 2023 yılında dünya genelinde üretilen yeni otomobillerin % 81'inin beyaz, siyah, gri ve gümüşün tonlarında olduğunu açıkladı.
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Ticari olmayan binek araçlarda uzun yıllardır devam eden beyaz rengin popülerliği 2023 yılında siyah renge biraz pay kaptırsa da hâlâ devam ediyor.
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi sürücülerinin renk tercihleri
Kuzey Amerika Bölgesi renk tercihleri
Asya Pasifik Bölgesi renk tercihleri
Güney Amerika Bölgesi renk tercihleri
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