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2023 Yılında Çok İsteyip de Alamadığın Şeyi Söylüyoruz!

etiket 2023 Yılında Çok İsteyip de Alamadığın Şeyi Söylüyoruz!

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 17:01

Bazen istediğimiz şeyler, elimizden kayıp gider ve bunun nedenini anlamak zordur.

 2023 yılında belki de çok istediğin ama elde edemediğin bir şey oldu. Bu test, bu isteğini belirlemen ve nedenini anlaman için sana ipuçları sunacak. Belki de bu yılın ötesinde bir fırsat ya da hedef, senin için önemliydi ve şimdi onu daha iyi anlama vakti geldi.

Haydi, birlikte keşfedelim! 🥰

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1. Öncelikle söyle bakalım; hayatında istediğin şeyler için ne kadar çaba gösterdin?

2. Peki bu yıl isteyip de elde edemediğin şey hangi alanda diye sorsak?

3. Peki ''O'' şeyi ne kadar önemsiyorsun?

4. Peki almak isteyip alamamak nasıl hissettiriyor?

5. Peki bu istediğin şeyi alabilseydin hangi duyguyu yaşayacaktın?

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6. Peki alıp alamamak tamamıyla senin elinde miydi?

7. Peki bu elde edemediğin şeyde başkalarının etkisi oldu mu diye sorsak?

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8. Son olarak bu konuyla ilgili gelecekte ne yapmayı planlıyorsun?

Sen kariyerinden verim alamamışsın!

Bu yıl belki de kariyer hedeflerinde beklediğin ilerlemeyi görememiş olabilirsin. Bu durum, senin için oldukça önemli olabilir çünkü kariyerinde ilerlemek ve başarı elde etmek istiyorsun. Ancak, elde edemediğin şeyler bazen daha fazla çaba ve belki de farklı bir strateji gerektirebilir. Bu deneyim, hedeflerini daha iyi anlama, becerilerini geliştirme veya farklı bir yaklaşım deneme fırsatı sunabilir. Belki de yeni bir eğitim almak veya farklı bir yöne doğru ilerlemek, kariyerinde istediğin ilerlemeyi sağlayabilir. Önemli olan, hayal kırıklığını bir fırsata dönüştürmek ve gelecekte daha hedefe yönelik adımlar atabilmektir.

Sen ajandandan verim alamamışsın!

Kişisel gelişim hedeflerinde istediğin ilerlemeyi görememiş olabilirsin. Kendini gerçekleştirme ve potansiyelini keşfetme isteği, hayatının önemli bir parçası olabilir. Ancak, bu yıl hedeflerine ulaşmada zorlanmış olabilirsin. Bu deneyim, hedeflerini yeniden değerlendirme ve belki de yeni yollar keşfetme fırsatı sunabilir. Belki de yeni bir yetenek edinmek veya kendini daha iyi ifade etmek için farklı yollar keşfetmek, kişisel gelişiminde bir dönüm noktası olabilir. Önemli olan, isteklerini gerçekleştirmek için cesurca adımlar atmak ve hayatında istediğin değişiklikleri yapabilmektir.

Sen ilişkinden verim alamamışsın!

Aşk ve ilişkilerde aradığın tatmini bu yıl elde edememiş olabilirsin. İlişkiler, hayatın önemli bir parçası ve tatmin edici bir ilişki, mutluluğun ve huzurun kaynağı olabilir. Ancak, istediğin ilişkiyi bulamamak hayal kırıklığına sebep olabilir. Bu deneyim, ilişkilerinde ne aradığını daha iyi anlama ve belki de farklı bir yaklaşım deneme fırsatı sunabilir. İlişkilerde başarılı olmak, deneyimlerden ders çıkarmayı ve kendini daha iyi ifade etmeyi gerektirebilir. Belki de yeni insanlarla tanışmak veya kendini daha iyi ifade etmek, gelecekte daha sağlıklı ve tatmin edici bir ilişki kurmanda yardımcı olabilir.

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Erkin esenn

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