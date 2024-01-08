2023 Yılında Çok İsteyip de Alamadığın Şeyi Söylüyoruz!
2023 Yılında Çok İsteyip de Alamadığın Şeyi Söylüyoruz!
Bazen istediğimiz şeyler, elimizden kayıp gider ve bunun nedenini anlamak zordur.
2023 yılında belki de çok istediğin ama elde edemediğin bir şey oldu. Bu test, bu isteğini belirlemen ve nedenini anlaman için sana ipuçları sunacak. Belki de bu yılın ötesinde bir fırsat ya da hedef, senin için önemliydi ve şimdi onu daha iyi anlama vakti geldi.
Haydi, birlikte keşfedelim! 🥰
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1. Öncelikle söyle bakalım; hayatında istediğin şeyler için ne kadar çaba gösterdin?
2. Peki bu yıl isteyip de elde edemediğin şey hangi alanda diye sorsak?
3. Peki ''O'' şeyi ne kadar önemsiyorsun?
4. Peki almak isteyip alamamak nasıl hissettiriyor?
5. Peki bu istediğin şeyi alabilseydin hangi duyguyu yaşayacaktın?
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6. Peki alıp alamamak tamamıyla senin elinde miydi?
7. Peki bu elde edemediğin şeyde başkalarının etkisi oldu mu diye sorsak?
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