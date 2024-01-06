2023 Yılı Senin İçin Ne Kadar Karlıydı?
2023 Yılı Senin İçin Ne Kadar Karlıydı?
Bir yılı daha geride bırakırken finansal açıdan bu yılın senin için ne kadar karlı olduğunu öğrenme vakti geldi!
2023 senin için ne kadar karlıydı? Bu testte söylüyoruz!
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1. Telefonuna "Hesabınıza para geldi." bildirimi geldiğinde ilk yaptığın şey nedir?
2. Alışveriş yaparken senin önceliğin hangisi olur?
3. Ayda ortalama kaç kez dışarıda eğlenmeye çıkıyorsun?
4. Akşam yemeklerini evde mi yiyorsun?
5. Eğer hemen şimdi bir tatile çıkacak olsaydın nereye giderdin?
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6. Yatırım hesabın var mı?
7. Evde tek başına mı yaşıyorsun?
8. Para harcamak senin için ne ifade ediyor?
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