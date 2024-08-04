2023'ün En Çok Dinlenilen Şarkıcısı Olan Taylor Swift'in Şarkılarından Aşk Hakkında Öğrendiğimiz 10 Şey
2023'ün En Çok Dinlenilen Şarkıcısı Olan Taylor Swift'in Şarkılarından Aşk Hakkında Öğrendiğimiz 10 Şey
Taylor Swift'i o kadar çok seviyor ve ondan o kadar çok şey öğreniyoruz ki! O yüzden bu içerik, tüm Taylor sevenlere gelsin...
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1. "Ama yaşamın boyunca futbol takımındaki çocukla çıkmaktan daha iyi şeyler yapacaksın!" -Fifteen
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2. "Ama sen bana tutunman gerektiği gibi gururuna tutundun." -The Story of Us
3. "Eğer sonsuza kadar sürmeyecekse neden aşkla uğraştığımızı merak ediyorum." -Mine
4. "Eski sevgililerimin olduğu uzun bir listem var. Sana deli olduğumu söyleyecekler." -Blank Space
5. "Beni suçlama, aşkın beni deli etti. Eğer etmiyorsa zaten doğru sevmiyorsun demektir." -Don't Blame Me
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