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2023'ün En Çok Dinlenilen Şarkıcısı Olan Taylor Swift'in Şarkılarından Aşk Hakkında Öğrendiğimiz 10 Şey

etiket 2023'ün En Çok Dinlenilen Şarkıcısı Olan Taylor Swift'in Şarkılarından Aşk Hakkında Öğrendiğimiz 10 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 23:46

Taylor Swift'i o kadar çok seviyor ve ondan o kadar çok şey öğreniyoruz ki! O yüzden bu içerik, tüm Taylor sevenlere gelsin...

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1. "Ama yaşamın boyunca futbol takımındaki çocukla çıkmaktan daha iyi şeyler yapacaksın!" -Fifteen

Aşk hayatını etkileyebilir evet ama tamamını ele geçirmesine asla izin vermemelisin! Sen başlı başına başarılı ve hayalleri olan birisin. Bunu hiç unutma, olur mu?

2. "Ama sen bana tutunman gerektiği gibi gururuna tutundun." -The Story of Us

Aşk ve gurur yan yana gelmesi zor şeyler. Eğer ki gereğinden fazla gurur yaparsanız aşkı kaybedebilirsiniz. Dengeyi sağlamak çok zor! Aşkınıza sahip çıkmak bundan da zor...

3. "Eğer sonsuza kadar sürmeyecekse neden aşkla uğraştığımızı merak ediyorum." -Mine

Aşık olduğumuzda tüm vaktimizi, çabamızı ve duygularımızı o ilişkiye adıyoruz. Ve her seferinde bittiğinde 'Madem bitecekti neden bu kadar çok şey verdim ki?' diye düşünüyoruz. Taylor da bunu dile getirmiş.

4. "Eski sevgililerimin olduğu uzun bir listem var. Sana deli olduğumu söyleyecekler." -Blank Space

Şunu kabul etmemiz gerekiyor ki, ilişkiler bittikten sonra eski partnerimiz bizim melek olduğumuzu düşünmeyebiliyor. Herkesin hikayesinde iyi olamayacağımızı kabullenip buna göre psikolojimizi güçlü tutmamız gerekiyor.

5. "Beni suçlama, aşkın beni deli etti. Eğer etmiyorsa zaten doğru sevmiyorsun demektir." -Don't Blame Me

Aşık olunca gözü kapkara olanlardan mısınız? Kendinizi yalnız hissetmeyin, çünkü aşka aşık olan Taylor'ımız da tam olarak öyle biri! Don't Blame Me, aşık olup da her yanında kelebekleri hissederken dinleyebileceğin müthiş bir şarkı!

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6. “Hiç özür dilemez, seni hiç ağlarken görmez, nedenin kendisi olduğunu bilmiyormuş gibi yapar. Sen de boğulursun…” -I Knew You Were Trouble

İlişkinin içindeyken karşımızdaki kişi bizi manipüle edebilir ve sevgimizden dolayı bunu fark etmeyebiliriz. İlişki bittiğinde ise gözümüz açılır, artık her şeyi çok daha iyi görüyor oluruz!

7. "İki kızın peşinde koşan, birini kaybeder." -cardigan

Bir ilişkiye başlarken karşımızdaki kişi çok dengesiz ve ne istediği belli olmayan bir şekilde davranıyorsa anlıyoruz ki aynı anda başka birinden daha hoşlanıyor. Ama bunu yaparak bizi kaybediyor, haberi yok!

8. “Annen beyzbol takımındayken olan hikayelerini anlatıyor. Bana geçmişini öğrettin, geleceğinin ben olduğunu düşünerek.” -All Too Well

Bazen ilişkinin sonsuza kadar gideceğini düşünerek birbirimize tüm geçmişimizi açarız. Bunu yaptığımızda ilişkiye kendimizi tamamen adamış oluruz. Bittiğinde ise uzuuun bir süre o ilişkiyi atlatmaya, unutmaya çalışırız. Sizi çok iyi anlıyoruz...

9. “Ama bu sefer sana söylüyorum, bir daha asla ama asla bir araya gelmeyeceğiz!” -We Are Never Ever Getting Back Together

Bazen bir ayrıl bir barış yaşadığımız toksik ilişkileri bitirmek için ani bir karar vermek gerekir. Ne kadar acıtırsa acıtsın yara bandını çeker gibi ilişkiyi bitirmek şart!

10. "Ne derler bilirsin: Bir şeyi kaybedene kadar onun değerini bilemezsin." -You're Losing Me

Bu acıdır, ama ne yazık ki gerçek. Kaybedince de bir daha geri kazanmak diye bir şey var mı? Hiç sanmıyoruz...

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