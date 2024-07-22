2024 Muharrem Ayı Ne Zaman Bitiyor? Aşure Günü İçin Son Gün Ne Zaman?
2024 Muharrem Ayı Ne Zaman Bitiyor? Aşure Günü İçin Son Gün Ne Zaman?
İslam alemi tarafından idrak edilen Muharrem Ayı, aynı zamanda Aşure Ayı olarak da biliniyor. Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem Ayı içinde Aşure Günü'nü de barındırıyor. Bu ayda dualar ediliyor, oruçlar tutuluyor. Milyonlarca kişi ise 2024 Muharrem Ayı'nın son gününü merak ediyor. Peki Muharrem Ayı ne zaman başladı ve ne zaman bitiyor? Aşure günü ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen soruların cevapları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2022 Muharrem Ayı ne zaman?
Aşure günü ne anlam ifade ediyor?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın