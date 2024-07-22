2024 Muharrem Ayı Ne Zaman Bitiyor? Aşure Günü İçin Son Gün Ne Zaman?

Peygamber efendimiz 'Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın en değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur.' buyurmuştur. Hz. Aişe, bütün Mekke halkının oruç tuttuğu aşure gününde, peygamberimizin de oruç tuttuğunu söylüyor. Allah, Medine'ye göç ettikten sonrada aşure orucunu tutmuş ve müminlere bu orucu tutmayı tavsiye etmiş.

Muharrem ayı, aynı zamanda Kerbela'da, Hz.Peygamber'in torunu Hz. Hüseyin'in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70 küsur insanın güçlü siyasi istekler üzerine şehit edilmesi yüzünden, müslümanların ortak bir tarihi acısıdır.