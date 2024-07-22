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2024 Muharrem Ayı Ne Zaman Bitiyor? Aşure Günü İçin Son Gün Ne Zaman?

2024 Muharrem Ayı Ne Zaman Bitiyor? Aşure Günü İçin Son Gün Ne Zaman?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 14:32

İslam alemi tarafından idrak edilen Muharrem Ayı, aynı zamanda Aşure Ayı olarak da biliniyor. Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem Ayı içinde Aşure Günü'nü de barındırıyor. Bu ayda dualar ediliyor, oruçlar tutuluyor. Milyonlarca kişi ise 2024 Muharrem Ayı'nın son gününü merak ediyor. Peki Muharrem Ayı ne zaman başladı ve ne zaman bitiyor? Aşure günü ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen soruların cevapları...

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İslam dinindeki en önemli günlerden bir tanesi de Aşure Günü. Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem Ayı içerisinde idrak edilen Aşure Günü ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

2022 Muharrem Ayı ne zaman?

2022 Muharrem Ayı ne zaman?

Bu yıl Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 Pazar günü başladı. Aşure günü ise 16 Temmuz 2024 Salı günü başladı ve Muharrem ayının bitip de Safer ayının başlamasıyla yani 5 Ağustos 2024 Pazartesi tarihine kadar devam edecek.

Aşure günü ne anlam ifade ediyor?

Aşure günü ne anlam ifade ediyor?

Peygamber efendimiz 'Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın en değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur.' buyurmuştur. Hz. Aişe, bütün Mekke halkının oruç tuttuğu aşure gününde, peygamberimizin de oruç tuttuğunu söylüyor. Allah, Medine'ye göç ettikten sonrada aşure orucunu tutmuş ve müminlere bu orucu tutmayı tavsiye etmiş.

Muharrem ayı, aynı zamanda Kerbela'da, Hz.Peygamber'in torunu Hz. Hüseyin'in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70 küsur insanın güçlü siyasi istekler üzerine şehit edilmesi yüzünden, müslümanların ortak bir tarihi acısıdır.

Kerbela'da şehit olan Hz. Hüseyin ve arkadaşları onurlu, cesaretli ve asil duruşlarıyla bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuşlardır.

Aşure, bir olmanın, dayanışmanın ifadesidir bolluk ve bereketin ise simgesidir. Aşurenin geleneklerinden biride aşureyi yapan kişinin yakınlarındakilere dağıtmasıdır, bu davranış birlik beraberlik, sevgi ve paylaşmayı simgeler. Bu kültür, asırlardır ülkemizde devam ediyor.

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