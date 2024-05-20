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2010 Yılında Asgari Ücretin 2 Katı Maaş Alan Biri Enflasyonla 2024 Yılında Ne Kadar Maaş Alır?

2010 Yılında Asgari Ücretin 2 Katı Maaş Alan Biri Enflasyonla 2024 Yılında Ne Kadar Maaş Alır?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.05.2024 - 16:11

2010 yılında asgari ücretin 2 katı maaş alan bir orta sınıf beyaz yaka, her yıl enflasyon oranında maaşına zam alsa 14 yıl sonra ne kadar maaş alır?

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Asgari ücreti ödeyen özel sektör olsa da resmi olarak belirlenen yasal bir ücret düzeyi oluyor. Kısaca, bir çalışana verilebilecek en düşük ücreti belirliyor.

Asgari ücreti ödeyen özel sektör olsa da resmi olarak belirlenen yasal bir ücret düzeyi oluyor. Kısaca, bir çalışana verilebilecek en düşük ücreti belirliyor.

2024 yılı itibarıyla 17 bin 2 TL olan asgari ücrete zam tartışmaları sürerken, özellikle son 3-5 yıl içinde ortalama ücrete dönüştüğü de biliniyor.

2024 yılı itibarıyla 17 bin 2 TL olan asgari ücrete zam tartışmaları sürerken, özellikle son 3-5 yıl içinde ortalama ücrete dönüştüğü de biliniyor.

Ortalama ücretten kasıt olarak gerek beyaz yaka gerek de mavi yaka ücretlerinin asgari ücrete yakınsaması yani 2 katından daha az olması vurgulanıyor.

Son 3 yılda asgari ücrete yapılan zam oranları yüksekliğiyle ilgi çekerken, enflasyon oranında yapılan artışlarla memur ve emekli maaşlarındaki artışı geçtiği biliniyor.

Son 3 yılda asgari ücrete yapılan zam oranları yüksekliğiyle ilgi çekerken, enflasyon oranında yapılan artışlarla memur ve emekli maaşlarındaki artışı geçtiği biliniyor.

2010 yılında asgari ücretin iki katı maaş alan bir çalışan, her yıl enflasyon oranında maaşına zam alması halinde maaşı 2024 yılında ne kadar olurdu merak ettik. Hesapladık.

2010 yılında asgari ücretin iki katı maaş alan bir çalışan, her yıl enflasyon oranında maaşına zam alması halinde maaşı 2024 yılında ne kadar olurdu merak ettik. Hesapladık.

2010 yılında asgari ücret 576 lira 57 kuruş olurken, 2018 yılına kadar enflasyon da düşük seyrediyor. Haliyle maaş artışları da düşük olurken, 2018 sonrası ise yıllık enflasyonla birlikte geçmiş enflasyon telafisi oranında zam aldığını düşünüyoruz.

2010 yılında asgari ücret 576 lira 57 kuruş olurken, 2018 yılına kadar enflasyon da düşük seyrediyor. Haliyle maaş artışları da düşük olurken, 2018 sonrası ise yıllık enflasyonla birlikte geçmiş enflasyon telafisi oranında zam aldığını düşünüyoruz.
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2010 yılında 1.153,14 TL maaş alan biri 2023 yılı enflasyonunun yüzde 64,77 olmasıyla son zammını 2024 yılı itibarıyla alarak 12 bin 544 lira 86 kuruş olarak alıyor.

2010 yılında 1.153,14 TL maaş alan biri 2023 yılı enflasyonunun yüzde 64,77 olmasıyla son zammını 2024 yılı itibarıyla alarak 12 bin 544 lira 86 kuruş olarak alıyor.

2024 yılında aylık enflasyon artışının maaşa zam olarak yansıdığı düşünülürse ya da hayal edilirse, 4 ayda alacağı zamla maaşı 14 bin 892,86 TL oluyor.

Asgari ücrete gelen zamların altında kalmaktan kurtulamıyor.

Asgari ücrete gelen zamların altında kalmaktan kurtulamıyor.
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