2008 Küresel Krizine Ne Kadar Hakimsin?
2008 Küresel Krizine Ne Kadar Hakimsin?
Ekonomi tarihi konusuna ilgi duruyor ve bu konuda kendi bilgi düzeyini ölçmek istiyorsan bu test tam sana göre!
Hazırsan başlıyoruz!
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1. 2008 küresel ekonomik krizinin başlangıç noktası nedir?
2. 2008 krizinin ardından küresel ekonomiye sağlanan büyük teşvik paketleri hangi ülkeler tarafından uygulanmıştır?
3. Krizin etkileriyle mücadele etmek için Merkez Bankaları hangi politikaları benimsemiştir?
4. "Subprime Mortgage" kriziyle ilişkili olarak hangi tür finansal araçlar krizde önemli bir rol oynamıştır?
5. 2008 krizi sonrası dünya ekonomisi nasıl bir toparlanma sürecine girmiştir?
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6. 2008 krizi, küresel finansal kuruluşlar arasında hangi tür reformların tartışılmasına yol açmıştır?
7. Krizin neden olduğu ekonomik belirsizlik, tüketicilerin hangi tür harcamalarda daha dikkatli olmalarına neden olmuştur?
8. 2008 krizi, küresel ekonomiye olan güveni nasıl etkilemiştir?
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