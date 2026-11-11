2005'ten Beri Her Gün Aynı Kıyafetleri Giyiyor
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Bir kadının eşiyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım kısa sürede viral oldu. Kadın, eşinin 2005'ten beri neredeyse hiç değişmeyen bir gardıropla yaşadığını anlattı. Kullanıcıların bu duruma bulduğu açıklama ise herkesin yüzünü güldürdü.
Dolabı çizgili ve ekose gömleklerle dolu
2005 hayatının en güzel yılı olabilir
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