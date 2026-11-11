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2005'ten Beri Her Gün Aynı Kıyafetleri Giyiyor

2005'ten Beri Her Gün Aynı Kıyafetleri Giyiyor

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 20:31
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Bir kadının eşiyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım kısa sürede viral oldu. Kadın, eşinin 2005'ten beri neredeyse hiç değişmeyen bir gardıropla yaşadığını anlattı. Kullanıcıların bu duruma bulduğu açıklama ise herkesin yüzünü güldürdü.

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Dolabı çizgili ve ekose gömleklerle dolu

Dolabı çizgili ve ekose gömleklerle dolu

Paylaşım Reddit'in 1980'ler ve 1990'larda doğanların bir araya geldiği bölümünde yapıldı. Kadın, eşinin 2005'ten beri aynı kıyafetleri giydiğini yazdı. Adamın dolabında çoğunlukla çizgili ve ekose desenli kısa kollu gömlekler var.

Paylaşım 6 bin 200'ü aşkın oy ve 470'ten fazla yorum aldı. Kullanıcıların bir kısmı adamı 'sürdürülebilir modanın kralı' ilan etti. Bir başkası bugünkü kıyafetlerin o kadar uzun dayanmadığını hatırlattı. 2000'lerin modası geri döndüğü için adamın gardırobunun yeniden moda olduğunu söyleyenler de oldu.

2005 hayatının en güzel yılı olabilir

2005 hayatının en güzel yılı olabilir

Yorumlarda en çok konuşulan ise kullanıcıların bulduğu romantik teori oldu. Kullanıcılar, 2005'in adamın hayatının en güzel yılı olduğunu düşündü. Çünkü çift o yıl tanışmış ve birlikte olmaya başlamıştı.

Bir kullanıcı, adamın eşiyle tanıştığı yılı sonsuza kadar yaşamaya karar verdiğini yazdı. Gardırobun 2005'te kalmasının sebebi gerçekten bu mu bilinmiyor, ama teori sosyal medyada pek çok kişinin yüzünü güldürdü.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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