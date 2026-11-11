2005'ten Beri Her Gün Aynı Kıyafetleri Giyiyor

Yorumlarda en çok konuşulan ise kullanıcıların bulduğu romantik teori oldu. Kullanıcılar, 2005'in adamın hayatının en güzel yılı olduğunu düşündü. Çünkü çift o yıl tanışmış ve birlikte olmaya başlamıştı.

Bir kullanıcı, adamın eşiyle tanıştığı yılı sonsuza kadar yaşamaya karar verdiğini yazdı. Gardırobun 2005'te kalmasının sebebi gerçekten bu mu bilinmiyor, ama teori sosyal medyada pek çok kişinin yüzünü güldürdü.