2000’lilerin Aşk Hayatından Elon Musk’tan İsteklere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
2000’lilerin Aşk Hayatından Elon Musk’tan İsteklere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bu güzel Cumartesi gününde bakalım kimler Twitter aleminde viral olmanın keyfini yaşamış, kimler espritüelliğini konuşturmuş?
İyi okumalar 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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Dünyaya 1-0 önde mi gelmektir bu? 👇
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Yeni modamız 👇
Yalnız değilsin…
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İstek değil, ihtiyaç 🙏🏻
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