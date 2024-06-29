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2000’lilerin Aşk Hayatından Elon Musk’tan İsteklere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

2000’lilerin Aşk Hayatından Elon Musk’tan İsteklere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 19:05

Bu güzel Cumartesi gününde bakalım kimler Twitter aleminde viral olmanın keyfini yaşamış, kimler espritüelliğini konuşturmuş?

İyi okumalar 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Dünyaya 1-0 önde mi gelmektir bu? 👇

Dünyaya 1-0 önde mi gelmektir bu? 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yeni modamız 👇

Yeni modamız 👇
twitter.com

Yalnız değilsin…

Yalnız değilsin…
twitter.com
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👇

Yayalım bu bilgiyi 👇

👇

👇
twitter.com

İstek değil, ihtiyaç 🙏🏻

İstek değil, ihtiyaç 🙏🏻
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Yarın görüşmek üzere. ✌️

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