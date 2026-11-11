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2000’lerde Aşk Acısı Çekenlerin Ezbere Bildiği 10 Şarkı

etiket 2000’lerde Aşk Acısı Çekenlerin Ezbere Bildiği 10 Şarkı

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
11.11.2026 - 20:01
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2000'lere damga vuran birçok aşk şarkısı var. Eğer bu yıllarda aşk acısı çektiysen bu şarkıları iyi hatırlarsın. Hangi şarkılar bunlar peki?

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1. Gökhan Tepe - Belki Hüzün Belki de Aşk

2000'lerde aşk şarkılarından bahsediyorsak Gökhan Tepe'yi koymasak olmaz. 2002 yılında çıkan Belki Hüzün Belki de Aşk şarkısı, aşk acısı çekenlerin en çok dinledikleri arasında yer alıyor. Gökhan Tepe yorumuyla dinleyince şarkının etkisi de artıyor.

Eskiden dinlediğin bu aşk şarkılarını konserde canlı dinlemek istemez misin? Hem eski hem yeni şarkıların repertuarda olduğu konserde, Gökhan Tepe'nin hitlerini onunla birlikte söyleyebileceksin. Romantik şarkılarla dolu bir konser izlemek istiyorsan bu konseri kaçırma!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

2. Göksel - Depresyondayım

Depresyondayım, aşk acısını en derinden yaşayanların şarkılarından biri. Kendimizi bıraktığımız anlarda dinlediğimiz bu Göksel' şarkısı, 2000'lerin aşk şarkılarındandı. Mutsuzluğu sonuna kadar yaşatan şarkı ile 2000'lerde çok aşk acısı çekildi!

Göksel konseri için biletini Passo'dan hemen şimdi alabilirsin!

3. Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin

Aşk acısını ağlayarak değil de eğlenerek geçirmek isteyenlerin şarkısıydı Yürü Anca Gidersin. Aşkının peşinden ağladıktan sonra artık öfke ve gurur aşamasına geçince genelde bu şarkı dinleniyordu. Yıldız Tilbe'nin sesiyle başka seviyeye taşınan şarkı bu listede olmazsa olmaz!

4. Yalın - Zalim

Yalın'ın Zalim şarkısını 2000'li yıllarda her yerde duyuyorduk. O dönemler aşk acısı çekenlerin ezbere bildiği şarkıların başında geliyordu. Sevdiği kişiden karşılık bulamayanlar arasında çok yaygındı hatta!

5. Gökhan Tepe - Unutamadın Seni

2002'de çıkan şarkı, üzerinden kaç sene geçerse geçsin hâlâ dinlenenler arasında. Tam bir aşk şarkısı olan Unutamadım Seni şarkısını o yıllarda dinlerken sevdiğimizi düşünürdük. Aşk acısı çekenlerin favori parçalarındandı yani.

Eskiden dinlediğin bu aşk şarkılarını konserde canlı dinlemek istemez misin? O zaman detaylar için seni Passo 'ya alalım!

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6. Emre Aydın - Afili Yalnızlık

Emre Aydın'ın şarkılarının ağırlığını biliyoruz. Yalnızlık temalı şarkıları aşk acısı çekerken dinlemeye çok uyuyordu. O yüzden zaten 2000'lerde herkes aşk acısı çekerken Emre Aydın'ın Afili Yalnızlık şarkısını dinliyordu.

7. Tual - Tiryakinim

Şimdilerde yine popüler olan şarkı 2000'lerin de favorilerindendi. Sevdiğinden kopamayanların şarkısı olan Tiryakinim, aşkı sonuna kadar yaşatıyordu. Romantik ve hüzünlü şarkı aşk acısı çekenlerin listelerinde yer alıyordu.

8. Gökhan Tepe - Yürü Yüreğim

Aşk acısını her zaman slow ve hüzünlü şarkılarla atlatmıyorduk. Bazen de böyle hareketli şarkılar dinliyorduk, öyle değil mi? Gökhan Tepe'nin Yürü Yüreğim şarkısı da böyle hareketli aşk şarkılarından. Aşk acısını atlatırken Yürü Yüreğim şarkısı dinlemeyen yoktur zaten!

Bu şarkıyı Gökhan Tepe ile birlikte söyleyebilmek için etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

9. Hande Yener - Armağan

Hande Yener'in duygusal şarkılarının ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Armağan şarkısı da duygusal yönü ağır şarkılardan. Aşk acısını sonuna kadar yaşatan parça, Hande Yener'in en iyileri arasında yer alıyor.

10. Gökhan Tepe - Vur

Hareketli şarkı eşittir eğlenceli bir şarkı gibi görülüyor. Ama aslında sözlerinde aşk acısını yaşatıyor. Gökhan Tepe'nin 2009 yılında çıkardığı parça, romantik pop şarkılar arasında kendine hemen yer bulabildi. 

Kapanışı bu şarkı ile yaptıysak seni biletine kavuşman için Passo 'ya alalım!

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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