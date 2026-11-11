2000’lerde Aşk Acısı Çekenlerin Ezbere Bildiği 10 Şarkı

2000'lerde aşk şarkılarından bahsediyorsak Gökhan Tepe'yi koymasak olmaz. 2002 yılında çıkan Belki Hüzün Belki de Aşk şarkısı, aşk acısı çekenlerin en çok dinledikleri arasında yer alıyor. Gökhan Tepe yorumuyla dinleyince şarkının etkisi de artıyor.

Eskiden dinlediğin bu aşk şarkılarını konserde canlı dinlemek istemez misin? Hem eski hem yeni şarkıların repertuarda olduğu konserde, Gökhan Tepe'nin hitlerini onunla birlikte söyleyebileceksin. Romantik şarkılarla dolu bir konser izlemek istiyorsan bu konseri kaçırma!

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