2000’lerde Aşk Acısı Çekenlerin Ezbere Bildiği 10 Şarkı
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2000'lere damga vuran birçok aşk şarkısı var. Eğer bu yıllarda aşk acısı çektiysen bu şarkıları iyi hatırlarsın. Hangi şarkılar bunlar peki?
1. Gökhan Tepe - Belki Hüzün Belki de Aşk
2. Göksel - Depresyondayım
3. Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin
4. Yalın - Zalim
5. Gökhan Tepe - Unutamadın Seni
6. Emre Aydın - Afili Yalnızlık
7. Tual - Tiryakinim
8. Gökhan Tepe - Yürü Yüreğim
9. Hande Yener - Armağan
10. Gökhan Tepe - Vur
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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