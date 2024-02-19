20 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün özlem duygusu tüm benliğini sarabilir. Uzak mesafeli ilişkiler ve sevdiklerinle farklı şehirlerde yaşamak zor gelebilir. Sarılmak, yan yana olmak ve birlikteliği hissetmek isteyebilirsin. Chiron'un güçlü enerjisi tutkuların ön plana çıkarabilir. Artık mesafeleri aşmanın zamanı geldiğini de hissettirebilir. Tam da bu noktada kendine bir yol çizmen gerekebilir.

Şimdi sana iyi geleni bulmalısın. Başarıların ve kariyerin uğruna sevdiklerinden uzak kalmak mı, yoksa sevgi uğruna mesafeleri aşmak mı? Belki de seçim yapmak zorunda değilsindir! İstediğin her şeyi elde etmenin bir yolunu bulabilirsin. Chiron Kuzey Ay Düğümü açılanmasında şansın açık! Biraz araştırma ve doğru soruları sorarak istediğin her şeyi elde edebilirsin. Gözünü dört aç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...