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20 Ocak Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

20 Ocak Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 19:01

Geçmişin izleri kalbinizi kırabilir! Buna izin vermemek için sakin kalmalı ve sevdiklerinize tutunmalısınız. Peki, 20 Ocak Cumartesi gününde yengeç ve yükselen yengeç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yengeç ve yükselen yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 20 Ocak Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, yengeç ve yükselen yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün derin hisler ve hırslarla sınanabilirsin. Ailen ve geçmişinle ilgilenmen gerekebilir. Unutuldu sandığın olayların, kabuk bağladığını düşündüğün yaraların hep de derinde kalmadığını görmek seni üzebilir. Fakat Güneş'in Plüton ile yaptığı açı kalıbı nedeniyle her zamankinden daha hassas ve duygusal olduğunu göz ardı etme. Olayların seni üzmesine ya da hırslandırmasına izin verme. 

Sevdiklerinle arana kalp kıran eski meseleleri sokmamaya çalışmanı tavsiye ederiz. Bu açı kalıbının etkileri iki ila üç gün sürecek. Bu süreçte, sakin olma ve derin duygularla başa çıkma konusunda meditasyon yapmaya ihtiyaç duyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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