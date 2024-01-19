20 Ocak Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün derin hisler ve hırslarla sınanabilirsin. Ailen ve geçmişinle ilgilenmen gerekebilir. Unutuldu sandığın olayların, kabuk bağladığını düşündüğün yaraların hep de derinde kalmadığını görmek seni üzebilir. Fakat Güneş'in Plüton ile yaptığı açı kalıbı nedeniyle her zamankinden daha hassas ve duygusal olduğunu göz ardı etme. Olayların seni üzmesine ya da hırslandırmasına izin verme.

Sevdiklerinle arana kalp kıran eski meseleleri sokmamaya çalışmanı tavsiye ederiz. Bu açı kalıbının etkileri iki ila üç gün sürecek. Bu süreçte, sakin olma ve derin duygularla başa çıkma konusunda meditasyon yapmaya ihtiyaç duyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...