20 Ocak Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün Güneş'in Plüton ile kavuşumu nedeniyle spesifik kişilik özelliklerin daha belirgin hale gelebilir. Tabii bu durumda hafta sonunda bile sorumluluklarının farkında ve disiplinli bir şekilde dik bir duruş sergilemeye devam etmene şaşırmamalı! Fakat bugün otoriten ve yönetme isteğin de daha belirgin hale gelebilir. Bu nedenle ikili ilişkilerinde sorun yaşayabilirsin.

Özellikle kardeşlerin veya çocuklarınla güç savaşı verebilirsin. Aile içindeki düzeni sağlamakta zorlanabilirsin. Çözüme ulaşmak içinse işleri akışına bırakmayı deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...