20 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün güçlü bir motivasyon ile harekete geçebilirsin. Hayatında değişimi başlatabilir, bağımsızlığını elde edebilirsin. Seni sınırlayacak ya da engelleyecek her şeyin karşısında durmaya hazırsın. Tam da bu aşamada ertelediğin o kararı verebilirsin. Boşanma, ayrılık veya yenilik gündeminde yer alabilir.

Zira, Güneş'in Koç burcuna geçişiyle birlikte artan bağımsızlık arzun; karşı konulamaz bir cesareti de beraberinde getirecektir. İşte bu cesaret ise seni dibe çeken her ne ise kurtulmanı sağlayacak. Bu aşamada aile ilişkilerinin dışında sosyal bağların ve iş dünyasındaki duruşun da değişebilir.

Kalıpları yıkmak için güzel bir gün. Zihnine bir sınır belirlemeksizin ilerleyebilisin. İş hayatında yaratıcı ve hatta ilham veren fikirlerle kendini gösterebilirsin. Yenilik ve teknoloji de gündeminde olabilir. Başarına başarı katacak projeler geliştirmek için ise hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...