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20 Eylül’de Piyasalarda Neler Oldu? Borsa İstanbul, Döviz ve Altın Fiyatlarında Sürpriz Hareketler

etiket 20 Eylül’de Piyasalarda Neler Oldu? Borsa İstanbul, Döviz ve Altın Fiyatlarında Sürpriz Hareketler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 19:44

Güncel piyasa haberlerini merak eden yatırımcılar için Borsa İstanbul, altın fiyatları ve döviz kurlarındaki son gelişmeleri derledik. Hem yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler hem de finans dünyasındaki hareketlilik hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için işte detaylar.

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Bugün, Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, güne hafif bir yükselişle 9.986,53 puanla başladı.

Bugün, Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, güne hafif bir yükselişle 9.986,53 puanla başladı.

Açılışta önceki kapanışa göre 10,92 puan ve yüzde 0,11 oranında artış gösterdi. Ancak bu pozitif başlangıca rağmen gün içerisinde dalgalanma yaşandı ve şu anda BIST 100 endeksi yüzde 0,70 değer kaybederek 9.911,61 seviyelerine geriledi.

Benzer şekilde, BIST 30 endeksi de güne yükselişle başladı. Gün içinde yaşanan dalgalanmalarla birlikte yüzde 0,63'lük bir kayıpla şu anda 10.983,50 puan seviyelerine kadar geriledi.

Benzer şekilde, BIST 30 endeksi de güne yükselişle başladı. Gün içinde yaşanan dalgalanmalarla birlikte yüzde 0,63'lük bir kayıpla şu anda 10.983,50 puan seviyelerine kadar geriledi.

Özellikle sektör endekslerine baktığımızda, en fazla kazandıran sektörün yüzde 0,47 ile iletişim sektörü olduğunu görüyoruz.

Dolar/TL kuru, 34,11 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL ise 38,06 seviyesinde seyrediyor.

Dolar/TL kuru, 34,11 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL ise 38,06 seviyesinde seyrediyor.

Dolar/TL kuru, güne yüzde 0,24 artışla başlarken, Euro/TL’de ise hafif bir gerileme gözlemleniyor. Euro/Dolar paritesi ise 1,1147 seviyesinde, yüzde -0,13 oranında bir düşüş yaşadı.

Altın fiyatları ise son dönemde yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Altın fiyatları ise son dönemde yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Küresel piyasalarda ons altın, ABD Merkez Bankası’nın agresif faiz indirimi ve Ortadoğu’daki artan jeopolitik gerilimler nedeniyle tarihi seviyelere ulaştı. Ons altın, yüzde 1,08 artışla 2.614,61 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.

Altın fiyatlarındaki bu artış, Türkiye'deki gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına da yansıdı.

Altın fiyatlarındaki bu artış, Türkiye'deki gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına da yansıdı.

Gram altın, 2.847 TL ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaşırken, çeyrek altın ise 4.645 TL ile yeni bir rekor kırdı.

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