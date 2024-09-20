20 Eylül’de Piyasalarda Neler Oldu? Borsa İstanbul, Döviz ve Altın Fiyatlarında Sürpriz Hareketler
20 Eylül’de Piyasalarda Neler Oldu? Borsa İstanbul, Döviz ve Altın Fiyatlarında Sürpriz Hareketler
Güncel piyasa haberlerini merak eden yatırımcılar için Borsa İstanbul, altın fiyatları ve döviz kurlarındaki son gelişmeleri derledik. Hem yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler hem de finans dünyasındaki hareketlilik hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için işte detaylar.
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Bugün, Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, güne hafif bir yükselişle 9.986,53 puanla başladı.
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