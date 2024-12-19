20 Aralık Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün söyleyecek çok şeyin olacak. Özellikle ailevi meselelerde belki de bugüne dek sessiz kaldığın pek çok şey hakkında yorum yapacaksın. Sessizlikten çıkardığın dersleri, duygusal bir yaklaşımla ve sevgi ile anlatmak isteyeceksin.

Tam da bu aşama eski konuların açılması, geçmişe dönülmesi ve mesellerin derinleşmesi son derece olası. Bu yüzden derin duygularla detaylı konuşmalara girdiğinde her şeye hazırlıklı olmalı ve sakinliğini korumalısın. Sıcak ve huzurlu bir aile ortamı oluşturmak için bazen iniş ve çıkışlar yaşamak gerekir. Yani yaşananların olası olduğunu düşünerek kendini sakinleştirmelisin.

Aile içindeki tartışmalar bittiğinde ve sorunlar düzeldiğinde, manevi anlamda yaşadığın iyileşmenin dışında maddi kazançlar da elde edeceksin. Bu aşamada bir süredir aile gündeminde olan mal paylaşımı ve miras işlemleri de son bulabilir. Ortak malların ayrılması söz konusu olabilir ve bu durum düşündüğünden çok daha fazla işine yarayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...