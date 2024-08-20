20 Ağustos Piyasa Raporu: BIST 100 Düşüşe Geçti, Altın ve Dövizde Tarihi Yükselişler!
20 Ağustos Piyasa Raporu: BIST 100 Düşüşe Geçti, Altın ve Dövizde Tarihi Yükselişler!
20 Ağustos’ta piyasalarda nefes kesen bir gün yaşandı. BIST 100 endeksi sert bir düşüşe geçerken, altın ve dövizde tarihi yükselişler görüldü. Yatırımcılar, piyasadaki bu ani değişimlerle sarsıldı. İşte günün öne çıkan detayları!
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BIST 100 endeksi, gün içinde %0,81 oranında değer kaybederek 9.972,28 puandan kapandı.
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