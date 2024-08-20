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20 Ağustos Piyasa Raporu: BIST 100 Düşüşe Geçti, Altın ve Dövizde Tarihi Yükselişler!

etiket 20 Ağustos Piyasa Raporu: BIST 100 Düşüşe Geçti, Altın ve Dövizde Tarihi Yükselişler!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 18:20

20 Ağustos’ta piyasalarda nefes kesen bir gün yaşandı. BIST 100 endeksi sert bir düşüşe geçerken, altın ve dövizde tarihi yükselişler görüldü. Yatırımcılar, piyasadaki bu ani değişimlerle sarsıldı. İşte günün öne çıkan detayları!

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BIST 100 endeksi, gün içinde %0,81 oranında değer kaybederek 9.972,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, gün içinde %0,81 oranında değer kaybederek 9.972,28 puandan kapandı.

Ancak endeks, gün içinde en yüksek 10.109,96 puan seviyesine kadar çıkarak önemli bir direnç noktasını test etti.

BIST 30 endeksi de gün içinde %0,47 oranında düşüşle 10.931,33 puan seviyesine geriledi.

Döviz kurları ise yükseliş trendindeydi.

Döviz kurları ise yükseliş trendindeydi.

Dolar/TL kuru %0,4 artışla 33,8891 seviyesine ulaşırken, Euro/TL kuru %0,54 oranında bir artış göstererek 37,6432 seviyesine yükseldi. Euro/Dolar paritesi de %0,23'lük  bir artışla 1,110 seviyesine geldi.

Altın ons fiyatı %0,29 oranında artışla 2.511,08 dolara ulaştı.

Altın ons fiyatı %0,29 oranında artışla 2.511,08 dolara ulaştı.

Gram altın fiyatı gün içinde en yüksek 2.750 TL seviyesine ulaştı. Çeyrek altın ise 4.495,33 TL seviyesinden işlem gördü.

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