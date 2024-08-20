20 Ağustos Borsada Hangi Hisseler Yatırımcılara En Çok Kazandırdı? Günün En Yüksek Artış Gösteren Hisseleri!
20 Ağustos Borsada Hangi Hisseler Yatırımcılara En Çok Kazandırdı? Günün En Yüksek Artış Gösteren Hisseleri!
Yatırımcıların radarında olan birçok hisse, gün içerisinde önemli yükselişler kaydetti. Özellikle taşımacılık, gayrimenkul, enerji ve madencilik sektörlerinde öne çıkan bu hisseler, piyasada güçlü bir ivme yakaladı. Hangi hisseler günün kazananı oldu? Yatırımlarınıza yön vermek için bu kritik bilgileri kaçırmayın!
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1. REYSAŞ Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS)
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2. DOĞUŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DGGYO)
3. DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM)
4. KOZA Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)
5. ŞIKLAR Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)
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