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20 Ağustos Borsada Hangi Hisseler Yatırımcılara En Çok Kazandırdı? Günün En Yüksek Artış Gösteren Hisseleri!

etiket 20 Ağustos Borsada Hangi Hisseler Yatırımcılara En Çok Kazandırdı? Günün En Yüksek Artış Gösteren Hisseleri!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 18:19

Yatırımcıların radarında olan birçok hisse, gün içerisinde önemli yükselişler kaydetti. Özellikle taşımacılık, gayrimenkul, enerji ve madencilik sektörlerinde öne çıkan bu hisseler, piyasada güçlü bir ivme yakaladı. Hangi hisseler günün kazananı oldu? Yatırımlarınıza yön vermek için bu kritik bilgileri kaçırmayın!

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1. REYSAŞ Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS)

1. REYSAŞ Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS)

Lojistik sektöründeki güçlü performansı ve geniş müşteri portföyü ile 54,60 TL seviyesine ulaşan bir hisse, %9,99'luk etkileyici bir artışla liderlik koltuğuna oturdu.

2. DOĞUŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DGGYO)

2. DOĞUŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DGGYO)

Gayrimenkul sektöründe yenilikçi projeleriyle tanınan bir başka hisse ise, 32,20 TL fiyatına ulaşarak %9,97'lik bir artışla yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

3. DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM)

3. DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM)

Kentsel dönüşüm projelerindeki aktif rolüyle bilinen bir gayrimenkul geliştirme hissesi, bugün 5,06 TL'ye çıkarak %9,96 oranında değer kazanarak dikkat çekti.

4. KOZA Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)

4. KOZA Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)

Altın piyasasındaki olumlu gelişmelerin etkisiyle bir altın işletmesi hissesi, 26,50 TL seviyesine yükselerek %9,93 artış gösterdi ve güçlü altın fiyatları ile desteklendi.

5. ŞIKLAR Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)

5. ŞIKLAR Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)

Enerji ve yapı sektöründeki faaliyetleriyle tanınan bir holding hissesi ise, 9,78 TL'ye çıkarak %8,96'lık bir yükselişle yatırımcıların radarına girdi.

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6. Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA)

6. Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA)

Geniş yatırım yelpazesi ve stratejik adımlarıyla bilinen bir yatırım holding hissesi, 77,00 TL seviyesine ulaşarak %8,76 oranında bir artış kaydetti.

7. Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT)

7. Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT)

Sanayi ve ticaret alanındaki güçlü performansıyla öne çıkan bir hisse, 26,94 TL'ye yükselerek %7,92 oranında artış gösterdi.

8. KOZA Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (KOZAA)

8. KOZA Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (KOZAA)

Son olarak, madencilik sektöründe başarılı performans sergileyen bir hisse, 75,60 TL seviyesine yükselerek %7,68 oranında değer kazandı.

9. İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (IPEKE)

9. İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (IPEKE)

Enerji sektöründe faaliyet gösteren bir diğer hisse ise, 52,95 TL'ye çıkarak %7,61'lik bir artışla günün dikkat çeken hisseleri arasında yer aldı.

10. ATLANTİS Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)

10. ATLANTİS Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)

Çeşitli sektörlerde yatırımları bulunan bir yatırım holding hissesi, 113,00 TL'ye ulaşarak %7,31 oranında bir artış sergiledi.

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