2 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gündeminde çoğunlukla ikili ilişkilerin yer alabilir. Sosyal yaşamında ve romantik ilişkilerde sınırlarını çok daha net bir şekilde ortaya koymak isteyebilirsin. Özellikle duygusal anlamda beklentilerinin keskin çizgilerle belirlendiği bir döneme giriyorsun. Ne istediğini bilen, temeli sağlam ve derin bağlar kurduğun ilişkiler içinde olmak seni daha mutlu edecek.

Hayallerini gerçekleştirmek hususunda da bir hayli iddialısın. Yaşantını buna göre yönetmek için gerçekçi planlar yaparak emin adımlarla hedeflerine doğru ilerliyorsun. Sen bu kadar net ve ciddiyken haliyle ilişkilerinden beklentilerin de artıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...